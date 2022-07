« Motive : le mobile du crime » du 25 juillet 2022 : vos épisodes de ce soir

3 ( 2 )

« Motive : le mobile du crime » du 25 juillet 2022 – Après quasiment un an d’interruption, ce soir France reprend enfin diffusion de la saison 4 inédite de la série « Motive : le mobile du crime ». Au programme ce soir, les épisodes 8 et 9.







« Motive : le mobile du crime » du 25 juillet 2022 : vos épisodes inédits de ce soir

Saison 4, épisode 8: Affaires étrangères – Un étudiant, Julian Bishop, est retrouvé mort et tout semble indiquer qu’il ait fait une overdose. Mais il s’avère qu’il aurait en fait ingurgité la drogue du viol et qu’il aurait certainement été enlevé avant sa mort. Angie et Lucas apprennent que sa mère est une femme politique de gauche très influente au Royaume-Uni. La piste qui pourrait relier le meurtre à des groupuscules d’extrême-droite semble être la plus probable.

Saison 4, épisode 9 : Souvenirs perdus – Les traces d’un meurtre sont découvertes sur le plateau de tournage d’un jeu vidéo. Les caméras ont filmé la mort d’un homme en motion capture, mais le corps a disparu. Seuls restent des traces de sang importantes. La victime est Dave Briggs Junior, petit génie de la création de jeux vidéos. L’autopsie révèle qu’il a été décapité à l’aide d’une épée ou d’un sabre extrêmement aiguisé. L’enquête indique que le jeune homme avait commencé à rechercher son père, disparu du jour au lendemain alors que son fils était encore tout jeune. Par ailleurs, Angie a la surprise de voir revenir Stoker, pourtant sur le départ. Interpol a décidé d’ouvrir un bureau à Vancouver…



Rappel, présentation de la saison 4

Nous retrouvons dans cette saison le détective Angelika « Angie » Flynn sous les ordres de Oscar Vega devenu capitaine. Avec sa nouvelle coéquipière et son équipe, Angie se met en danger pour résoudre des affaires souvent humainement sensibles.

La série est construite toujours de manière originale où chaque épisode nous révèle au démarrage l’identité de la victime et celle du meurtrier. Les téléspectateurs suivent alors Angie dans ses recherches pour rassembler des preuves et finalement découvrir le mobile du crime.

Avec Kristin Lehman (Lieutenant Angie Flynn), Louis Ferreira (Lieutenant Oscar Vega), Brendan Penny (Lieutenant Brian Lucas), Lauren Holly (Docteur Betty Rogers), Victor Zinck Jr. (Lieutenant Mitch Kennecki), Marci T. House (Chef Jennifer Wells)…

