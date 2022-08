N’oubliez pas les paroles du 30 août : Lucie frôle l’élimination !

5 ( 4 )

N’oubliez pas les paroles du 30 août – Lucie a frôlé l’élimination ce mardi soir dans le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». En effet, sur la deuxième émission, elle a manqué de concentration et a bien failli se faire éliminer !







Lucie totalise aujourd’hui 90.000 euros et 12 victoires.







Dans le détail, Lucie a remporté 1.000 euros sur la première émission et 1.000 euros sur la deuxième. Ca s’est joué à seulement 8 mots face à son adversaire de la deuxième émission, qui a dit les bonnes paroles mais trop tard ! Lucie a cru que c’était fini mais non, elle reste bien maestro et garde son micro d’argent.

La barre des 100.000 euros n’est plus loin et elle pourrait la franchir dès mercredi.

N’oubliez pas les paroles du 30 août 2022, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



