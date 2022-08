Mask Singer : le Koala démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

5 ( 7 )

Mask Singer qui était derrière le Koala ? – Un nouveau costume a été démasqué ce mardi soir lors du second prime de Mask Singer saison 4. Face à la Mariée et la Tortue, c’est le Koala qui a perdu et a du se démasquer !







Les enquêteurs n’avaient quasiment pas la moindre idée de qui il pouvait s’agir. Autant dire que c’était une grande surprise.







Et il s’agissait en fait de… Marion Bartoli, la joueuse de tennis !

Mask Singer, les indices sur le Koala

– un tableau du Koala avec Leonardo DiCaprio, la musique de James Bond, un ballon de foot, un drapeau allemand

– « Me retrouver sous ce masque c’est presque une évidence, j’en ai déjà porté un. Vous l’avez tout vu. Il me ressemblait assez, pourtant ce n’était pas moi »

– « Il faut dire que je sais très bien garder les secrets, discrétion royale oblige »

– « Vous avez connu mon visage à travers vos écrans. Vous m’avez vue me battre, hurler, vous m’avez jugée comme beaucoup »

– « J’ai évolué dans différents pays, j’ai été moquée, je me suis faite influencer », « Mais me retrouver auprès de mes proches avec mon prince, c’est ce que je préfère »



VIDÉO Mask Singer : Marion Bartoli était derrière le Koala

