EXCLU Plus belle la vie : Mirta opérée, Baptiste choisit entre Emma et Justine, évasion en prison (infos PBLV)

5 ( 1 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 16 septembre 2022 C’est le week-end et comme tous les dimanches, il est l’heure pour les fans du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui vous attend en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que Mirta va fin soigner son cancer !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





Plus belle la vie, un miracle pour Mirta, Luc sur le départ

Luna coince Gabriell sur place qui est obligé de lui révéler la maladie de Mirta. Luna ne lâche pas sa mère et Mirta lui confie que ces courts moments avec Luc lui ont permis de penser à autre chose. Gabriel arrive avec les résultats et c’est un miracle : la tumeur a été enlevée et n’avait pas grossi pendant ces semaines où Mirta ne s’était pas soignée.



Publicité





Mirta retourne voir Luc. Il lui annonce qu’il va s’en aller ! Il se fait muter à Roubaix sur ordre du diocèse…

Vanessa est la piromane

Emma parle à Baptiste des coquillages d’ormeau vus sur la photo de Vanessa mais Baptiste refuse d’enquêter. Emma réussi à remplacer Barbara pour faire gouter les gâteaux du mariage à Vanessa. Emma trouve Vanessa très louche quand elle la questionne sur Vidal. Elle la soupçonne d’être la pyromane.

Vanessa raconte à Romain qu’une certaine Emma le cherchait. Vidal saute sur l’occasion et demande l’autorisation à Vanessa de contacter Emma. Vanessa découvre qu’Emma est à l’extérieur de la cabane pour l’espionner et elle l’assomme. Quand Emma se réveille enchaînée, elle apprend à Vidal que Vanessa est la pyromane. Vanessa fait partir un incendie qu’elle pense purificateur. Elle embarque Vidal et laisse Emma toute seule dans la cabane avec les flammes qui se rapprochent…

Baptiste choisit entre Emma et Justine

Justine est avec Jean-Louis devant un entrepôt qui prend feu et Justine entre pour intervenir. Elle se bloque la jambe à cause d’un effondrement, Baptiste est appelé à la rescousse. Au même moment, Emma se débrouille pour appeler Baptiste, elle aussi est en danger de mort.

Baptiste est affolé et il doit faire un choix entre sauver Emma ou sauver Justine. Baptiste appelle Jean-Louis et fait tout ce qui est en son pouvoir pour l’aider à vaincre sa phobie du feu. Jean-Louis parvient à dépasser sa peur et récupère Justine dans l’entrepôt. Cette dernière découvre que Baptiste était au courant du danger qu’elle encourait et qu’il n’est pas venu la sauver. Pendant ce temps, Baptiste, arrive à la cabane et récupère Emma qui a été asphyxiée et qui est inconsciente. Il la sort vite de là et parvient à la réanimer. Soulagé, il embrasse Emma.

Une évasion

La prison des Baumettes est en sureffectif et des détenus vont être transférés dans d’autres établissements pénitentiaires. C’est Kevin qui va assurer le transfert. Parmi les détenus, il y a Pavel, Dr Livia, Djawad, Stan, Lorraine Fournier, et Agathe Robin. Malheureusement le fourgon pénitentiaire fait une violente embardée qui le pulvérise sur le bas-côté et les vitres se fracassent. Les prisonniers sont sonnés mais la porte du fourgon s’est ouverte.

Revel à cran, fait le point avec Boher et Patrick. Parmi les fugitifs : Agathe Robin est condamnée pour avoir tué son mac. Djawad purgeait une peine de 4 ans pour trafic de drogue. Stan est tombé pour le meurtre de Melmont. Livia tuait des femmes. Lorraine Fournier est condamnée pour escroquerie et meurtre. Et Pavel, l’ennemis public numéro 1 qui élimine tout sur son passage. La police craint les représailles.

A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 23 septembre 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note