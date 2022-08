« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 23 septembre 2022

4.3 ( 6 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 23 septembre 2022 – Si vous êtes fan de la série « Plus belle la vie » et curieux de découvrir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars Actu vous dévoile en avant-première les derniers spoilers pour la semaine du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans plus d’un mois, on peut vous dire que Kévin va avoir bien du mal à tourner la page sentimentalement. La fin de son histoire avec Camille a laissé des traces… Et qui plus est, il va s’inquiéter pour Laetitia !

Vincent et Léo sont face à leur passé alors qu’un personnage emblématique fait son grand retour au Mistral.



Quant à Luna et Bastien, ils ont des problèmes et doivent en parler aux enfants.

Lundi 19 septembre 2022, épisode 4620 : Alors que Céline est mue par d’étranges pulsions, Kévin a-t-il réellement renoncé aux filles ? De son côté, Rochat a fait un choix pour le moins surprenant pour remplacer son prof d’histoire-Géo…

Mardi 20 septembre 2022, épisode 4621 : Alors que Vincent et Léo sont tous deux confrontés à leur passé, une figure emblématique du quartier fait son grand retour. Quant à Kévin, il se débat avec des sentiments contradictoires, mais est-il vraiment dupe ?

Mercredi 21 septembre 2022, épisode 4622 : Alors que Céline semble avoir des troubles de mémoire, Kilian est forcé de composer dans la façon dont il veut gérer le bar. De son côté, Kévin sera-t-il récompensé de se mettre trop de parfum et de se montrer sincère ?

Jeudi 22 septembre 2022, épisode 4623 : Alors que le couple de Luna et Bastien se retrouve dans la tourmente, Kilian tente un coup de bluff pour faire manger de la tripaille à sa clientèle d’ados. Quant à Laetitia, elle fait l’objet d’un pari cruel…

Vendredi 23 septembre 2022, épisode 4624 Alors que Luna et Bastien n’ont d’autre choix que de parler aux enfants, Kilian et Noé seraient-ils capables d’enterrer la hache de guerre ? De son côté Kévin s’inquiète pour sa mère…

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 15 au 19 août 2022 PAS DE DIFFUSION

du 22 au 26 août 2022 en cliquant ICI

du 29 août au 2 septembre 2022 en cliquant ICI

du 5 au 9 septembre 2022 en cliquant ICI

du 12 au 16 septembre 2022 en cliquant ICI

