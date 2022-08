EXCLU Plus belle la vie : Livia arrêté, Roland fait une révélation choc (infos PBLV)

4.3 ( 7 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 30 septembre 2022 Comme chaque dimanche, il est temps pour les fans de la série de France 3 « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui vous attend en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Vincent va comprendre que Livia est de retour et il va finalement être arrêté. Mais il n’a pas dit son dernier mot avec Céline !

Plus belle la vie, Vincent comprend que Livia est de retour

Vincent trouve Céline très étrange, voir même ailleurs. Il pense immédiatement au docteur Livia qui hypnotisait son ex, Charlotte, qui était dans le même état que Céline. Il vient voir Léo et lui parle de ses doutes ; les deux décident de planquer en bas de chez Céline pour surveiller si Livia s’y introduit. Ce dernier les grille et veut jouer avec eux.



Vincent rejoint Céline et l’empêche de se tuer. Elle crie un soudain “taisez-vous” pour faire taire Livia. Elle dit à Vincent que Livia est planqué chez elle. Ariane et Boher s’y rende et arrête Livia qui était tranquillement assis sur le lit de Céline. Après quelques examens à l’hôpital, Riva rassure Vincent : Céline n’a pas été droguée. Il s’agissait de pure hypnose.

Livia explique à la police qu’il s’en est pris à Céline pour atteindre Vincent qui l’avait “contrarié” autrefois. Ariane le met en cellule, mais Livia sort une petite poupée de sa poche : il continue son hypnose sur Céline.

Léo protège Agathe

Agathe charme Léo pour qu’il lui enlève les menottes. Léo prétend au commissariat qu’Agate s’est enfuit, Revel est furieux. Léo rend son flingue et sa carte. En vérité, il cache Agathe dans un cabanon…

Claire débarque au cabanon et est impuissante face à la scène : Agathe était bien avec Léo. Claire claque la porte.

Roland fait une révélation choc à Kilian

Roland décide de faire fermer le bar à Kilian aujourd’hui. Il l’amène dans son club de boxe et veut voir la rage de Kilian s’échapper et ainsi faire sortir sa colère. Kilian se confesse sur ses agissements et se compare à son ex-beau-père Mathieu, qu’il croit imiter.

Roland s’attable tranquillement au bar avec Kilian et lui fait une révélation choc sur son passé. Peu importe ce que Roland faisait, son père Marcel ne trouvait jamais ça assez bien. Marcel était quelqu’un de dur. Il critiquait la façon de Roland de cuisiner les pieds paquet et ne supportait pas qu’il fasse de la boxe. Une énième dispute a éclaté, Roland a frappé son père et quelques minutes après son père s’est isolé, et est mort. Roland a compris qu’il était devenu un danger alors il a entamé un long voyage…

Roland a demandé de François de revenir des USA pour l’anniversaire des jumeaux. Il demande aussi à Mirta de participer à la fête. Cela ressemble plus à une fête pour Roland que pour l’anniversaire des ados.

Laetitia galère au lycée

Betty et Noé font une nouvelle fois du tort à Laetitia en piquant ses fiches pendant le cours et filment sa réaction. Laetitia surprend une conversation en salle des profs et comprend qu’elle n’est pas soutenue par le corps professoral…

Grace à Sunalee, Laetitia sait que les perturbateurs sont Noé et Betty. Elle les confronte au bar et les clashe en disant qu’ils n’ont qu’un cerveau pour deux car Noé répète tout ce que Betty dit. Kilian a filmé toute la scène et décide d’en faire un même et met en ligne cette vidéo. Kilian et Betty sont ridiculisés. Laetitia sans le savoir, a les rieurs de son côté.

En classe, tout le monde semble avoir pris le parti de Laetitia. Noé et Betty cherchent un moyen pour faire flancher leur ennemi et sans le savoir, c’est Blanche qui leur donne la solution…

Bastien et Luna face à Pavel

Bastien et Luna se prennent la tête : Bastien ne comprend pas ce que Luna a fait en couple avec Pavel et Luna doit digérer que Bastien a tué un homme dans le passé.

Pavel menace Luna et veut passer une dernière nuit avec elle. Bastien fait semblant de dormir et a tout entendu. Il promet à Luna que jamais il ne la laissera avec cette ordure. Luna a un plan pour semer la zizanie. Lorraine Fournier, tombée pour meurtre, a l’air amoureuse de Pavel alors elle va la rendre jalouse.

Luna met son plan à exécution et parle à Lorraine Fournier de son histoire passionnelle avec Pavel. Lorraine Fournier mord à l’hameçon…

