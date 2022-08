Plus belle la vie spoiler : que cache Justine ? Réponse (vidéo PBLV épisode n°4604)

4.3 ( 6 )

Plus belle la vie spoiler épisode du 26 août- Que cache Justine dans votre série marseillaise Plus belle la vie ? Dans l’épisode de vendredi prochain, Emma va suivre Justine et faire une importante découverte !







Publicité





En effet, alors qu’Emma a de gros doutes sur Justine, elle va demander à Barbara de lui garder Mathis pour suivre la nouvelle compagne de Baptiste…

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Livia et Pavel de retour, Laetitia devient prof, Roland revient (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie spoiler du 26 août, Baptiste doute de Justine, Emma fait une découverte

Baptiste remarque que Justine n’arrête pas d’envoyer des messages. Elle prétend commander à manger dans un resto mais Baptiste commence à douter.

De son côté, Emma demande à Barbara de garder Mathis le temps de régler une affaire : suivre Justine pour savoir ce qu’elle cache. Elle suit donc Justine, qui se rend… chez Olivier, le gourou ! Il l’accueille en la prenant dans ses bras, Emma prend des photos avec son téléphone.



Publicité





Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo en avance de l’épisode 4604 du 26 août 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 23 septembre 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note