EXCLU Plus belle la vie : Livia et Pavel de retour, Laetitia devient prof, Roland revient (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 23 septembre 2022 C’est le week-end et comme tous les dimanches, il est l’heure pour les fans du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui vous attend en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Mirta va fin soigner son cancer !

Plus belle la vie, le docteur Livia est de retour

Céline se réveille en sueur et angoissée, elle se lève et part dans la salle de bain et remarque des taches rouges sur ses mains. Pendant ce temps, Livia récupère un médaillon en forme de pentacle sous l’oreiller de Céline. En découvrant le tague sur le mur du Mistral, Léo est inquiet : ça lui rappelle le docteur Livia. Léo part au commissariat pour savoir si Livia s’est échappé aussi de la prison. Léo veut revenir dans la police en tant que réserviste pour enquêter sur Livia qu’il connait bien. Céline perd pied en découvrant le tague et est prise d’une violente migraine. Elle rentre dormir et on découvre Livia à côté d’elle qui la met sous hypnose.



Revel refuse catégoriquement de reprendre Léo au sein de la police. Mais face aux questions de la presse, Revel ne sait pas quoi répondre et Léo arrive au bon moment pour raconter le passé de Livia. Revel n’a d’autre choix que de réintégrer la capitaine Castelli le temps de l’enquête. Céline est sous hypnose, elle ne voit pas le docteur Livia même quand il est devant elle. Totalement sous emprise elle doit se faire belle afin de retrouver Vincent Chaumette. Elle se rend chez Vincent et lui fait une proposition inattendue.

Le lendemain Céline ne se souvient de rien. Livia fait une nouvelle séance d’hypnose à Céline et lui indique que lorsqu’elle aura complètement gagné la confiance de Vincent elle devra le tuer.

Pavel fait chanter Luna

Au commissariat, des vidéos de surveillance ont montrée Pavel et Agathe ensemble, ce qui inquiète Léo qui se demande ce que son ex fait avec cet homme dangereux. Pavel se cache au Zéphir et fait chanter Luna. Il lui montre une vidéo où Bastien tue un homme aux Philippines. Si cette vidéo fuite, Bastien ira direct en prison ! Léo et Patrick fouillent le Zéphir mais ne trouvent rien. Pavel s’est bien caché. Quand Luna redescend à l’accueil elle a le malheur de voir Stan et Lorraine Fournier rigoler avec Akira.

Luna et Bastien sont coincés et veulent éloigner les enfants du Mistral mais ces derniers refusent catégoriquement. Léo a eu des infos sur la géolocalisation d’Agathe, elle se trouverait dans un bordel. Il décide de s’y rendre avec Ariane. Léo la retrouve et n’en croit pas ses yeux, il pensait qu’elle en avait fini avec la prostitution. Il n’a pas d’autres choix que de l’arrêter.

Roland de retour au Mistral

Roland est revenu des USA et s’installe au-dessus du bar. Kilian a peur que Roland le flic maintenant qu’il s’occupe du bar. Roland ne perd pas une occasion pour montrer les bons gestes à Kilian qui est agacé. Mais les rôles s’inversent lorsque Roland se vexe de ne pas savoir faire un café crème à la mode des jeunes avec cœur en mousse.

Père et fils se rapprochent. Mais Blanche dit la vérité à Roland au sujet de Kilian : il a battu plusieurs fois Betty et il y a même eu un dépôt de plainte contre lui. Roland est au plus mal.

<6>Kévin fait la connaissance d’Alexandra

Kevin arrête Alexandra pour excès de vitesse. Il est charmé par la jeune femme et a le bonheur de la retrouver plus tard au commissariat puisqu’il s’agit de sa nouvelle stagiaire ! Alexandra est brillante et sympa et à l’air d’avoir une vie assez cool, ce qui déstabilise Kevin.

L’ambition d’Alexandra déteint sur Kévin, il se sent bien à ses côtés. Kevin se lance et lui propose un date, mais la jeune stagiaire préfère garder des relations amicales avec son supérieur.

Laetitia devient prof à Scotto

Blanche est choquée que Laetitia ait été choisie comme la nouvelle prod d’histoire/Géo, elle manque d’expérience. Laetitia se fait malmenée surtout par Betty qui n’hésite pas à lui rappeler son passé de femme de ménage.

Laetitia est stressée et Kevin lui fait réviser ses fiches. En classe, Laetitia est très stressée et sort une énormité et bafouille que Pétain a créé le front populaire. Les élèves filment la scène et en font un “mème” qu’ils envoient à tout le lycée…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et retrouvez votre série quotidienne chaque soir sur France 3 et france.tv

