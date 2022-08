Quand la télé prend l’air, votre documentaire ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Quand la télé prend l’air au programme TV du vendredi 26 août 2022 – Ce soir sur France 3, c’est un documentaire inédit qui vous attend ! Intitulé « Quand la télé prend l’air », il vous propose de revisiter notre patrimoine télévisuel à travers un genre qui a fait et continue de faire les belles heures de la télévision française : les émissions tournées en extérieur et en direct.







Grâce à une sélection d’archives inédites et de moments qui ont marqué l’histoire d’émissions devenues cultes, ce documentaire nous propose une immersion dans le meilleur de la télévision en extérieur et en direct, mais aussi un regard original et ludique sur l’évolution de la télévision et de la société sur ces six dernières décennies.







Au coeur de l’été, France 3 vous invite à embarquer pour un grand voyage dans le temps ! A suivre dès 21h10 sur France 3, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv

Quand la télé prend l’air, le programme de votre soirée

Dans ce documentaire exceptionnel qui fait la part belle aux images d’archives, nous revivons avec plaisir les plus belles heures des grands jeux mythiques que sont Intervilles, Jeux sans frontières, Le Schmilblic et Les jeux de 20 heures, en compagnie notamment des incontournables Guy Lux, Léon Zitrone, Simone Garnier et Jean-Pierre Descombes.



Nous nous arrêtons également sur des séquences fortes qui ont perturbé le déroulement d’émissions itinérantes ayant accompagné les Français pendant de nombreuses années : Midi première avec Danièle Gilbert, Les petits papiers de Noël, Une pêche d’enfer avec Pascal Sanchez, 40° à l’ombre avec Thierry Beccaro, Vincent Perrot, Marie-Ange Nardi et Caroline Tresca, Midi en France avec Laurent Boyer et Vincent Ferniot, mais aussi À chacun son Tour avec Jacques Chancel et Village départ avec Laurent Luyat.

L’occasion de retrouver dans des situations parfois très embarrassantes, drôles ou improbables, Claude François, Dalida, Jean-Jacques Goldman, Enrico Macias, Michel Boujenah, Smaïn, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Pierre Palmade, C. Jérôme, Sabrina, Jean-Pierre François, Plastic Bertrand, Marc Madiot, Jeannie Longo, Laurent Gerra, Geneviève de Fontenay, Julie Pietri ou encore Pascal Sevran.

Nous replongeons enfin avec délectation dans les meilleurs moments de grands programmes événementiels et spectaculaires tels que Le Téléthon, Tenue de soirée avec Michel Drucker ou encore Nulle part ailleurs à Cannes avec Philippe Gildas, Antoine de Caunes et José Garcia.

