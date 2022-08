Tandem du 16 août 2022 : vos épisodes de ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Tandem du 16 août 2022, vos épisodes de ce soir – Comme chaque mardi de l’été, c’est encore des rediffusions de votre série « Tandem » qui vous attendent ce soir sur France 3. Au programme aujourd’hui, pas moins de quatre épisodes à la suite, tous des rediffusions des saisons 5 et 4.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Tandem du 16 août 2022 : les épisodes de ce soir

Saison 5, épisode 11 « Avant l’oubli » : En faisant du vélo près de la plage, Léa est témoin du meurtre d’une jeune femme. Elle poursuit l’agresseur mais reçoit un coup à la tête. A son réveil à l’hôpital, Léa se croit en 1996 ! Elle n’a aucun souvenir des 25 dernières années et trouve que Paul a pris un coup de vieux ! L’enquête révèle que la victime est Manon Casal et qu’elle connaissait Léa. depuis deux ans. Manon était à la recherche de ses origines et elle venait de faire des découvertes terribles.

Saison 5, épisode 12 « Avant l’oubli » : Les enquêtes sur Rudi et Manon avancent bien. Mme Verdier, patronne de l’hôtel Villa Blanca, est bien la mère naturelle de Manon Casal. Rudi Ferraud, tué en 1996, était son père. Manon avait tout découvert avant d’être assassinée. Quant à Léa, elle se croit toujours fiancée à Paul et ne comprend pas pourquoi c’est fini entre eux. Puis elle finit par avoir des bribes de mémoire de son agression et notamment d’une sonnerie de portable qui va être déterminante.



Saison 4, épisode 11 « Village abandonné » : Vincent Restier, 39 ans, premier adjoint au maire d’un village dépeuplé, a été retrouvé mort dans la mairie. Cet enfant du pays – de retour après 25 ans d’absence – voulait attirer les touristes avec un projet de complexe de loisirs baptisé «Eden». Sa compagne, Isabelle Lecomte, était aussi sa conseillère bancaire mais elle avait découvert qu’il n’était pas un homme d’affaires comme il le prétendait. Il n’avait aucun diplôme de commerce et tout était faux dans sa vie. C’était un imposteur ; et elle fut sa première victime.

Saison 4, épisode 12 « La femme aux deux visages » : Appelé à l’aide par son meilleur ami, le capitaine Paul Marchal n’arrive pas à temps pour sauver Cyrielle. La compagne d’Antonin Valette était bipolaire et elle lui faisait vivre un enfer. Sur le pont d’où elle s’est jetée, les enquêteurs trouvent des traces de deux paires de chaussures différentes. La commandante Léa Soler est persuadée que la victime a été poussée. Les gendarmes découvrent que, la veille de sa mort, Cyrielle avait sorti 5 000 euros en liquide et qu’elle avait un amant, Jérôme Lasalle.

Interprètes

Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane Blancafort (Paul Marchal), Piérick Tournier (Erwan Lebellec), Baya Rehaz (Inès Zaidi), Tatiana Gousseff (Sabine Mauriac), Sarah Cheyenne (Alice), Titouan Laporte (Thomas), François Dominique Blin (Franck Marvaud), Patrick Descamps (Pierre Soler), Isabelle Tanakil (Annie Soler)

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

