Un si grand soleil du 16 août : Noah dit la vérité (résumé épisode 952 en avance)

Un si grand soleil du 16 août, spoiler résumé de l’épisode 952 en avance – Si vous suivez la série de France 2 « Un si grand soleil » et que vous êtes curieux d’en savoir plus, alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 16 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Akim se réveille au commissariat, il annonce à Manu qu’il a bien avancé sur l’enquête ! Il a une info importante : la maison des Brun a été mise en vente il y a 3 mois mais l’annonce a été retirée il y a plus d’une semaine. Et pour cause, l’agent immobilier a déclaré avoir trouvé des traces de termites…







Baptiste vient voir Rémi chez Noémie. Rémi accepte de lui parler. Baptiste pense que Rémi dit la vérité et qu’il sera innocenté. Il lui promet que dès qu’il pourra il l’appellera pour bosser à nouveau avec lui.



Akim montre à Manu les photos de la maison après l’incendie et le rapport des pompiers. Depuis l’incendie, ils ne savent plus s’il y avait beaucoup de termites et depuis quand. Manu le félicite pour son beau boulot !

Au camping, Jade est énervée. L’idée de passer un nouvel entretien la stresse. Elle va chez L Cosmétiques et elle a peur de décevoir Ludo. Il lui assure que ça n’arrivera pas, il est fier d’elle.

Manu et Akim vont voir Mme Brun à l’hôtel, ils lui demandent de les suivre au commissariat. Elle rechigne et ne veut pas que Noah vienne. Manu lui explique qu’il doit venir aussi.

Jade se rend à son entretien, elle est reçue par Berthier. Jade finit par prendre la fuite en affirmant qu’elle lui fait perdre son temps… Elle appelle Julie en larmes. Julie est désolée et lui propose de venir, elle accepte.

Akim et Manu interrogent Mme Brun et son fils. Ils essaient de leur faire avouer avoir mis le feu à la maison pour esquiver le souci des termites, qui lui faisait perdre de la valeur. Akim informe Noah qu’il n’a plus d’alibi car le feu aurait pu se déclencher avant de partir au resto. Elise les interrompt alors que Noah allait parler : leur avocate est arrivée !

Jade est avec Julie, elle est désespérée et pense qu’une vie normale n’est pas faite pour elle. Julie tente de la rebooster. Alex débarque et c’est tendu… Jade décide de partir.

Manu et Akim sont convaincus de la culpabilité des Brun mais ils ne lâchent rien. Akim a une idée. Il appelle Noémie et lui demande de dire à Rémi de venir au commissariat : il a besoin de lui pour prouver son innocence.

Alex en veut à Julie d’avoir fait venir Jade chez eux. Julie lui explique qu’elle a décidé de se ranger et qu’elle galère pour trouver du travail. Elle a besoin de soutien.

Jade rentre au camping. Ludo l’interroge et elle vient d’avoir Bertier au téléphone. Il lui propose un poste à la compta ! Il cherchait une assistante. Jade est ravie mais inquiète de tout ce qu’elle a oublié en compta.

Manu essaie encore de faire parler Noah. Et Rémi arrive pour la confrontation. Face à lui, Noah pleure. Il craque et dit enfin la vérité !

Un si grand soleil du 16 août extrait vidéo, Noah avoue face à Rémi

