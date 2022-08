« The Greatest Showman » : histoire et interprètes du film ce soir sur C8 (1er août 2022)

4.2 ( 5 )

« The Greatest Showman » : histoire et interprètes du film de C8 ce soir, lundi 1er août 2022 – Ce lundi soir à la télé, C8 vous propose de voir ou revoir le film « The Greatest Showman », sorti en salles en 2017 et réalisé par Michael Gracey avec Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya, et Michelle Williams.







A voir ce soir dès 21h10 sur C8.







« The Greatest Showman » : le synopsis

Dans les années 1870, l’entrepreneur américain Phineas Taylor Barnum voit ses affaires se développer, notamment grâce aux `freak shows’ et autres spectacles de cirque. P.T. Barnum est un visionnaire parti de rien pour créer un spectacle devenu un phénomène planétaire : le cirque Barnum & Bailey. Son histoire célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité.



Interprètes et personnages

Hugh Jackman (Phineas Taylor Barnum), Zac Efron (Phillip Carlyle), Keala Settle (Lettie Lutz), Zendaya (Anne Wheeler), Michelle Williams (Charity Barnum)

VIDEO bande-annonce

