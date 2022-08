Un si grand soleil du 2 août : un mort lors de l’arrestation d’Aurore (résumé et vidéo épisode 937 en avance)

4.6 ( 12 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 937 du mardi 2 août en avance – Fans du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » et impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 1er août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Hélène et Victor sont avec le guide, les secours ne sont toujours pas arrivés. Hélène s’inquiète, elle a peur qu’il fasse un début d’infection. Victor décide d’y aller, sans carte !



La police écoute la conversation téléphonique d’Aurore avec Otero. Aurore annonce pouvoir la payer. Elle prétexte ensuite à Enzo avoir un rendez-vous avec un client.

Victor réussit à retrouver un chemin où passe une voiture. Le guide est emmené à l’hôpital avec Hélène tandis que Victor va rentrer à pied jusqu’au départ de la rando.

La juge annonce à Clément qu’Aurore et Otero ont rendez-vous le soir même. Ils montent une grosse opération. Clément informe Florent que l’arrestation d’Aurore aura lieu vers 19h, il lui demande d’aller chercher Enzo à son travail et de trouver un moyen pour le garder occupé. Florent s’inquiète pour Enzo, pour qui ça va être très dur… Claire essaie de le rassurer.

A l’hôpital, le guide est en salle de réveil, l’opération s’est bien passée. Hélène confie à David qu’elle a quand même fait une rencontre sympathique pendant la rando… Victor appelle Sofia pour lui raconter et lui aussi est ravi de sa rencontre.

Hélène va voir Pierre dans sa chambre, il la remercie. Pendant ce temps là, Florent intercepte Enzo à la sortie du travail. Mais il ne veut pas lui parler et doit rejoindre Aurore. Florent lui annonce qu’Aurore va se faire arrêter ! Enzo fonce dans sa voiture.

La police monte l’opération aux arènes, Florent appelle Clément et le prévient qu’Enzo risque de débarquer.

Hélène appelle Victor. Victor l’invite à boire un verre, elle accepte. Mais Hélène se fige quand Victor lui donne son nom de famille…

Aux arènes, Aurore arrive. Enzo l’appelle, elle ne décroche pas. Otero arrive à son tour. La police intervient, une fusillade éclate et Aurore s’écroule au sol… Quand Enzo arrive, Aurore est déjà morte !

Un si grand soleil extrait vidéo du 2 août, la mort d’Aurore

