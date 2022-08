Un si grand soleil du 26 août : l’enterrement de Myriam (résumé épisode 960 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 26 août, spoiler résumé de l’épisode 960 en avance – Si vous êtes accro à la série quotidienne « Un si grand soleil » et curieux de découvrir sur ce qui vous attend, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 26 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Nouveau règlement de comptes entre dealers, un homme s’écroule au sol. Akim, Elise et Cécile sont sur les lieux. Il y a deux victimes.

Florent et Claire se préparent pour aller à l’enterrement de Myriam. Claire interroge Kira au sujet des questions de la police. Elle la sent nerveuse et lui demande si Louis était vraiment avec elle au cinéma.



Elise et Akim continuent leur enquête, qui les mène à Marvin Rosas qui continue son business depuis la prison. Manu va voir Marvin en prison. Marvin lui parle d’un de ses anciens guetteur qui était dans le coin au moment des tirs…

C’est l’enterrement de Myriam. Alex fait un discours émouvant. Louis s’en va, Kira le suit. Elle l’informe qu’un flic est venu l’interroger sur lui. Marc rencontre Claire, ils ont l’impression de se connaitre.

Cross explique à Manu qu’il pense que Louis a voulu se venger de Myriam. Il aurait voulu mettre le feu chez L Cosmétiques et serait tombé sur Myriam. Ils se seraient disputés et ça aurait mal tourner. Mais pour Manu, le vol des cosmétiques ne colle pas avec cette théorie. Une collègue vient leur annoncer que le stock volé vient de réapparaitre sur un site de vente en ligne. Cross pense qu’un pro ne ferait pas ça… Ils vont remonter jusqu’au vendeur.

Cécile parle de l’enquête sur les règlements de comptes à Christophe. Elle est affectée et veut arrêter tout ça.

Claire et Florent discutent. Claire pense que Kira ment et protège Louis. Ils se demandent ce que Louis a fait… Pendant ce temps là, Kira appelle Louis et lui parle de ce que le flic a dit chez elle. Elle lui assure l’avoir couvert mais pense que le flic se pose des questions. Elle pense qu’il faut qu’il dise la vérité ! Il dit qu’ils vont comprendre qu’il a tué Myriam… Léonor entend la conversation !

Un si grand soleil du 26 août extrait, les funérailles de Myriam

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

