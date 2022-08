Un si grand soleil du 29 août : Léonor s’accuse du meurtre de Myriam (résumé épisode 961 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 29 août, spoiler résumé de l’épisode 961 en avance – Fan du feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » et impatient de découvrir sur ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 29 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Cross arrête Perez, qui revend les produits volés chez L Cosmétiques. Il affirme les avoir achetées en magasin, Manu lui annonce que c’est impossible. La police parle à Perez du meurtre de Myriam. Il finit par avouer qu’il a menti, il a acheté les crèmes à un SDF.

Alix appelle Claudine et lui parle de l’artiste qui refuse de lui faire confiance. Elle veut Ulysse et ne va pas le lâcher. Alix se déplace pour voir Claudine et lui demande de lui prêter des oeuvres pour mettre dans sa galerie. Elle finit par accepter…



Lénor est à l’hôpital, elle va voir Jacques. Elle lui parle alors qu’il est dans le coma, elle pense que c’est Louis qui a tué Myriam. De retour au tennis, Léonor est ailleurs. Elle essaie d’appeler Louis, qui ne répond pas. Cross l’appelle pour la convoquer au commissariat avec Louis.

Alix retourne voir Ulysse pour lui faire une proposition. Elle fait semblant de recevoir un appel important et elle lui fait croire qu’elle va exposer des oeuvres d’artistes connus…

Au commissariat, Léonor vient seule et s’accuse du meurtre de Myriam. Pendant ce temps là, Alix retrouve Laetitia à la salle de sport. Elle lui parle de sa galerie et veut qu’elle l’aide avec ses clients.

Alix rejoint Virgile sur son bateau avec une bouteille pour fêter le futur contrat avec Ulysse.

Florent appelle Claire, il pense que si Kira sait des choses sur la mort de Myriam, il faut qu’elle parle. Il propose de lui parler mais Claire préfère être là. Claire lui dit de ne pas l’attendre pour dîner, elle doit voir une amie. Claire monte dans une décapotable et se revoit avec Myriam.

Un si grand soleil du 29 août extrait, Léonor s’accuse

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

