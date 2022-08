Un si grand soleil du 9 août : Jacques entre la vie et la mort (résumé épisode 947 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 947 du mardi 9 août en avance – Accro à la série de France 2 « Un si grand soleil » et impatient d’en savoir plus ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 9 août.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Chez L Cosmétiques, Myriam retrouve Elisabeth dans son bureau. Elle voudrait qu’elles parlent en mettant de côté le fait qu’elle lui en veut d’avoir porté plainte contre Jacques. Myriam lui reproche de ne pas lui en avoir parlé avant de le faire. Elisabeth veut qu’elles oublient tout ça et qu’elles se remettent au travail. Myriam reçoit un appel de Marc l’informant de l’accident de Jacques…







Publicité





Claudine est sur les lieux de l’incident d’Alain. Elle tente de trouver un témoin des faits. Elle va ensuite voir Levars pour lui parler de ses témoins… Elle a le témoignage de Gary et celui d’un témoin qui a vu la scène. Il affirme qu’Alain n’a pas touché le piéton, qui est tombé tout seul.



Publicité





Louis est avec sa mère et Marc à l’hôpital. Janet vient leur annoncer qu’il est au bloc. Il a subit un violent traumatisme crânien avec une hémorragie interne. Louis a très peur, Marc essaie de le rassurer.

Claudine appelle Alain, elle lui explique qu’ils doivent porter plainte pour escroquerie avec dommages et intérêts. Elle lui propose de se retrouver le soir pour déterminer un montant, Alain lui explique que le soir il ne peut pas mais elle insiste.

Marc appelle Myriam, il culpabilise. Et il lui reproche la plainte de L Cosmétiques.

Levars vient voir son client, il lui reproche de ne pas lui avoir parlé de sa chute avant l’accident. Et du témoin qui a certifié que la voiture d’Alain ne l’a pas touché. Levars affirme qu’il va devoir faire une demande de conciliation et qu’il va devoir payer des dommages.

Alain appelle Elisabeth pour lui parler de la stratégie de Claudine. Il l’informe qu’il va rentrer tard. Pendant ce temps là, Claudine est au tennis avec Alix et lui explique sa stratégie pour avoir Alain.

Au camping, Gary avoue à Blamont que c’est lui qui a parlé à Claudine, loin d’imaginer que c’était l’avocate d’Alain. Enric lui fait peur en lui disant qu’il est complice.

Elise reçoit Marc, elle pense que Jacques a voulu en finir. Marc est sous le choc.

Alain retrouve Claudine dans un bar chic. Il se demande si c’est le bon endroit… Il finit par se détendre et ils parlent de tout sauf de leur dossier.

A l’hôpital, Louis parle à sa mère du message de son grand-père avant l’accident. Il lui fait écouter. Ils comprennent qu’il a surement voulu se suicider. Louis affirme que c’est la faute de Myriam et sa plainte.

Alain rentre tard et clairement, il a trop bu. Elisabeth l’envoie balader et monte se coucher.

Louis rentre et s’en prend violemment à son père et Myriam. Il affirme que c’est à cause d’eux et de la plainte de Myriam ! Louis affirme qu’il espère qu’ils auront jamais d’enfant et annonce qu’il s’en va.

VIDÉO Un si grand soleil, extrait du 9 août – Louis très remonté

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note