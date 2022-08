Zone Interdite du 23 août : Diana confidentiel ce soir sur M6

5 ( 1 )

Zone Interdite du 23 août 2022 – Ce mardi soir sur M6, Ophélie Meunier vous donne rendez-vous pour un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir, l'émission a pour thème « Diana confidentiel ».







Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 23 août « Diana confidentiel »

Vingt-cinq ans après sa mort tragique à Paris, Zone Interdite vous invite à redécouvrir l’histoire de Lady Di sous un jour absolument nouveau dans un documentaire événement.

« Diana confidentiel » s’appuie sur un témoignage unique, jamais diffusé à la télévision française : les enregistrements secrets de la princesse. Six cassettes audio enregistrées à l’insu du palais de Buckingham, comme dans un film d’espionnage, et aujourd’hui enfermées dans un coffre-fort. Sept heures de révélations qui ont servi de base à sa biographie à scandale sortie en 1992 : « Diana, sa vraie histoire ».



Et afin de restituer au mieux l’émotion de ces confessions exceptionnelles, nous avons demandé à une actrice franco-britannique de les réinterpréter mot pour mot, à la virgule près. Le résultat est intime, bouleversant et troublant.

Lady Di se livre sous nos yeux. Son amour pour Charles, malgré les trahisons sentimentales, les remarques assassines et les tentatives de déstabilisation. Sa boulimie, ses pulsions suicidaires, son intérêt pour les sciences occultes… Et son combat pour se libérer du poids de la couronne. Le documentaire questionne la psychologie profonde de Lady Di, ses contradictions, sa part d’ombre… et propose ainsi une relecture nouvelle de la quête de liberté d’une femme en lutte contre l’establishment, le patriarcat et les mensonges.

Plusieurs témoignages d’intimes de Diana viennent appuyer les révélations des enregistrements. C’est en effet le choix de notre enquête : ne donner la parole qu’à ceux qui ont vraiment partagé sa vie. Son médecin et ami d’enfance, son garde du corps, sa coach sportive, son astrologue, son photographe, son directeur de cabinet, son valet, son confident secret… Chacun nous livre sa vérité, mais aussi des lettres et des objets souvenirs qui révèlent une part méconnue de Diana. Celle qui nous intéresse : la véritable personnalité d’une jeune femme tourmentée, mariée à 20 ans et décédée à 36 ans.

Au vingt-cinquième anniversaire de sa mort, Zone Interdite vous propose de revivre l’histoire de la princesse des cœurs de manière totalement inédite et bouleversante.

Extrait vidéo de Zone Interdite du 23 août

Comme toujours, on termine en images. Voici la bande-annonce de votre émission de ce soir.

Pour se venger de l’adultère de son mari, Diana décide de retourner la presse à son avantage. Elle se rapproche de Richard Kay, un journaliste du célèbre tabloïd le « Daily Mail » et lui rapporte les secrets des membres de la famille royale. 📺 Mardi à 21:10 dans #ZoneInterdite pic.twitter.com/YC8r7FEjnw — M6 (@M6) August 22, 2022

« Diana confidentiel », c’est ce soir dans « Zone Interdite » DÈS 21H10 sur M6.

