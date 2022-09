50mn Inside du 3 septembre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 9 )

50mn Inside du 3 septembre, sommaire et reportages Nouveau numéro inédit 50mn Inside ce samedi sur TF1, en compagnie de Nikos Aliagas. Et on vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 3 septembre, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨À la une : Sylvie Tellier

C’est chez Sylvie Tellier que nous sommes invités pour la rentrée des classes. Mère de 3 enfants, elle nous a fait partager ce jour fort en émotion. Une rentrée particulière puisque, cela ne vous a pas échappé, Sylvie Tellier quitte la société Miss France qu’elle a présidé pendant 17 ans.

🎬En intimité avec Kendji Girac

En intimité avec Kendji, son combat contre l’illettrisme. Il sera lundi le héros d’une fiction événement TF1, qui aborde un thème fort : celui de l’illettrisme. Et si Kendji Girac a accepté ce projet, c’est parce qu’il fait écho à sa propre histoire. À 26 ans, le chanteur ne cache plus ses failles, et devient le porte-parole de cette cause qui lui tient à cœur.



Publicité





📸Le Portrait – Jean-Paul Rouve

Cette semaine, rendez-vous pris à l’Hôtel Roche Chouart avec l’acteur Jean-Paul Rouve, rentré dans la vie des français depuis 25 ans rien ne prédestinait ce Dunkerquois, fils d’ouvrier, à embrasser une carrière artistique.

🎶La story – Freddie Mercury, The Show Must Go On

Freddie Mercury a écrit les paroles de « The show must go on », en sachant qu’il était condamné par la maladie. Les paroles sont claires : il souhaitait que le spectacle continue, bien après sa mort. Son vœu a été exaucé puisque 31 ans plus tard « The show must go on » continue d’être joué sur scène.

50mn Inside du 3 septembre, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍Direction la Polynésie

Cette semaine nous partons en Polynésie, l’archipel français du Pacifique. Coupée du monde pendant deux ans, la Polynésie a enfin retrouvé des couleurs cet été, avec le retour des vacanciers !

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1 ! Soyez au rendez-vous !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note