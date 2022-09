5 ( 7 )

Sept à huit du 4 septembre 2022, sommaire et reportages – Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro du magazine d’information « 7 à 8.







Publicité





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







Publicité





Sept à huit du 4 septembre 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 8.000 exposants, 2 millions de visiteurs. A Lille, retour de la grande braderie dont la dernière édition s’est tenue il y a trois ans.



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 Sans diplôme ni autorisation, elles injectent clandestinement des jeunes femmes qui rêvent de lèvres pulpeuses. Enquête sur ces apprentis sorciers de la médecine esthétique.

🔵 Ambitieux et bling-bling, ils ont fait fortune en un temps record. Document dans la ville d’Afrique qui compte le plus de millionnaires.

🔵 Et le courage de Franck Terrier dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Lors de l’attentat de Nice, il a tenté d’arrêter le conducteur du camion qui fonçait sur la foule.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 4 septembre 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note