« Adieu les cons » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (11 septembre)

« Adieu les cons » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 11 septembre 2022 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 vous propose le film inédit « Adieu les cons ». Il s’agit du septième film d’Albert Dupontel. Cette comédie grinçante avec Virginie Efira, Nicolas Marié et Albert Dupontel a remporté pas moins de sept récompenses aux César et rempli les salles de cinéma – avec plus de 2 millions d’entrées.







A voir ce soir dès 21h10 sur France 2, ou sur france.tv via la fonction direct.







« Adieu les cons » : le synopsis

A 43 ans, Suze Trappet, apprend qu’elle est atteinte d’une maladie qui ne lui laisse plus que peu de temps à vivre. Elle décide alors de retrouver le fils dont elle a du accoucher sous X quand elle avait quinze ans. Parallèlement, Jean-Baptiste Cuchas, la cinquantaine, brillant chef de la sécurité informatique d’une administration française, déprimé fortement quand il comprend qu’on le pousse vers la sortie. Leurs deux destins se croisent quand Suze vient faire une demande administrative non loin du bureau où Jean-Baptiste sème le chaos en tentant de suicider.

« Adieu les cons », les interprètes

Avec Virginie Efira (Suze Trappet), Albert Dupontel (Jean-Baptiste Cuchas), Nicolas Marié (Serge Blin), Jackie Berroyer (le docteur Lint)



Le saviez-vous ?

– Le film est dédié à Terry Jones, ancien membre des Monty Python mort en janvier 2020 et qui avait joué dans les précédents films d’Albert Dupontel « Le Créateur » et « Enfermés dehors ».

– Le film a remporté 7 César en 2021 : Meilleur film, Meilleure réalisation pour Albert Dupontel, Meilleur acteur dans un second rôle pour Nicolas Marié, Meilleur scénario original pour Albert Dupontel, Meilleure photographie pour Alexis Kavyrchine, Meilleurs décors pour Carlos Conti, et le César des lycéens

– « Adieu les cons » a réalisé plus de 2 millions d’entrées en salles

VIDEO bande-annonce

