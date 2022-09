Astrid et Raphaëlle du 16 septembre : votre épisode inédit ce soir sur France 2

5 ( 5 )

Astrid et Raphaëlle du 16 septembre 2022 – France 2 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série « Astrid et Raphaëlle ce vendredi soir. Mais attention, ce soir il n’y aura qu’un seul épisode inédit suivi de rediffusions.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





Astrid et Raphaëlle du 16 septembre : votre épisode inédit de ce soir

Saison 3, épisode 7 : Les fleurs du mal

Françoise Martoli, 51 ans, conservatrice de la serre tropicale du Jardin des Plantes, est retrouvée morte près d’un arbuste extrêmement toxique. Pour Astrid, les brûlures sur le visage de la victime ont été infligées après sa mort. Afin d’élucider cet homicide, Raphaëlle mène l’enquête dans l’entourage de la défunte. Boris, le frère de Françoise, lui apprend que sa sœur était une spécialiste en neurobiologie végétale. Elle voulait démontrer la sensibilité et l’intelligence des végétaux. Ses recherches semblaient déranger un géant de l’agro-alimentaire.

Présentation de la saison 3

Astrid Nielsen et la commandant Raphaëlle Coste reprennent du service pour une nouvelle salve d’enquêtes qui les verront défier des adeptes de la théorie du complot, pénétrer une communauté d’Amérindiens, percer les secrets d’un monastère, d’un hôpital psychiatrique ou encore faire face au criminel que le père d’Astrid traquait lorsqu’il a été assassiné…

Pour les deux femmes, la saison sera également l’occasion d’un grand chambardement sentimental. Après son échec cuisant avec Mathias, Raphaëlle va prendre conscience que ses sentiments évoluent sans doute envers Nicolas, mais ne sera-t-il pas trop tard ?

Astrid, de son côté, va tenter de s’initier à une première relation de couple avec Tetsuo. Mais l’amour est-il possible entre une autiste et un neurotypique ?



Publicité





« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note