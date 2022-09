« Ces chansons de nos vacances » : votre documentaire ce soir sur France 3 (2 septembre 2022)

5 ( 2 )

« Ces chansons de nos vacances » au programme TV du vendredi 2 septembre 2022 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 vous propose le documentaire inédit « Ces chansons de nos vacances ». L’été se termine et il y a cette chanson qui reste gravée dans nos têtes. On l’a entendue partout, tout le temps, en boucle sur la route des vacances, à la plage, au camping, dans les supermarchés et même le soir en discothèque. On l’aime ou on la déteste !… mais elle s’est imposée comme la bande originale de notre été. C’est la chanson de nos vacances.







« Ces chansons de nos vacances » : présentation

Chaque année, la période estivale voit éclore un tube de l’été. Léger, endiablé, romantique, exotique, sensuel ou rigolo, ce fameux tube de vacances a fait cogiter musiciens, producteurs et maisons de disques tout l’hiver, car un succès d’été, ce sont des millions de disques vendus, et gloire et fortune assurées pour les artistes et les radios qui les diffusent.

« Ces chansons de nos vacances » viennent de France ou ont traversé les mers et les frontières depuis l’Italie, l’Orient, les Antilles, l’Afrique ou l’Amérique du Sud. Elles font surgir chez chacun d’entre nous des souvenirs et s’inscrivent dans notre patrimoine collectif. Et surtout elles en disent long sur l’évolution de notre société, dont elles sont le reflet musical. Car « ces chansons de nos vacances » racontent chacune une page de l’histoire des Français en vacances et proposent un voyage, au fil de six décennies, dans notre mémoire collective, au travers d’images d’archives et avec les témoignages de :



Jean-Marie Périer, Frédéric François, Mia Frye, Didier Barbelivien, Philippe Lavil, Michel Fugain, Gilbert Montagné, Jocelyne Beroard de Kassav, Julie Pietri, Enrico Macias, Chico Bouchikhi des Gipsy Kings, André Torrent, animateur radio, ou encore Philippe Dhondt alias Boris, Stéphane Mellino des Négresses Vertes, Bob Brault des Martin Circus, Chris Francfort des Gibson Brothers, Clémence Bringtown de La Compagnie Créole, Romano Musumarra, compositeur, et Christian Fougeron du groupe Raft.

Le documentaire « Ces chansons de nos vacances » , c’est ce soir à 21h10 sur France 3.

