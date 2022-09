Christian Quesada (Les 12 coups de midi) de retour en prison !

5 ( 6 )

Christian Quesada, l’un des plus grands champions du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi », est de retour en prison depuis lundi, selon les informations publiées par le Midi libre. A 58 ans, Christian Quesada n’aurait pas respecté les obligations de son suivi sociojudiciaire. Le juge a alors décidé de de révoquer sa libération conditionnelle et a ordonné son incarcération.







On ne sait pas s’il a commis de nouveaux délits mais il dort à nouveau en prison, un an et demi après sa remise en liberté.







Rappelons que Christian Quesada avait été incarcéré en 2019 pour corruption de mineures, détention et diffusion d’images pédopornographiques. Lors d’un procès à huit clos en avril 2020, le Maître de Midi de TF1 avait alors été condamné à trois ans de prison et à trois ans de suivi sociojudiciaire.

Remis en liberté en mars 2021, il devait se soumettre à plusieurs obligations de suivi. Le juge d’application des peines de Perpignan a décidé en début de semaine de le renvoyer en prison, il a été arrêté et renvoyé en prison lundi. Son cas devrait être examiné par la justice la semaine prochaine.



