Danse avec les Stars : quel couple a été éliminé du prime 3 ? (résumé + replay DALS 23 septembre)

Danse avec les Stars, résumé du prime 3 du 23 septembre – C’est parti pour le troisième prime de la saison 12 de « Danse avec les Stars ». Camille Combal accueille le jury composé de Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot, et Bilal Hassani. Il explique que la soirée est placée sous le signe des duels !







Anggun et Adrien Caby ouvrent le bal, ils dansent un american smooth. François l’a trouvée rayonnante, mais lui donne des conseils techniques. Il pense qu’elle a un vrai potentiel. Marie-Agnès parle de sa grâce mais note un souci sur le bas du corps. Chris note des améliorations, mais il trouve que sa prestation est inégale. Bilal la félicite et lui aussi souligne ses progrès.

Les notes d’Anggun : Bilal 7, Marie-Agnès 6, Chris 5, et François 6, total 24pts.







Ils sont en duels face à Florent Peyre et Inès Vandamme, qui un dansent un tango argentin. Marie-Agnès les a trouvés superbes, elle a juste noté un problème de pied. François salue la belle connexion entre eux, il a beaucoup aimé et les félicite. Bilal a beaucoup apprécié. Chris salue la complexité de la choré et les félicite.



Les notes de Florent : Bilal 8, Marie-Agnès 7, Chris 6, et François 7, 28pts. C’est donc Florent qui remporte le duel, il est qualifié pour la semaine prochaine. Et Anggun ira en face à face.

Carla Lazzari et Pierre Mauduy enchainent avec un jive. François les félicite et salue leur pirouette qui s’est finie en grand écart. Marie-Agnès les a trouvés pétillants et les félicite elle aussi, elle les a admirés ! Chris salue « un vrai jive », il parle de son potentiel.

Les notes de Carla : Bilal 8, Marie-Agnès 8, Chris 8, et François 7, 31pts.

Ils sont en duel face à Amandine Petit et Anthony Colette, qui dansent une samba. François fait des reproches techniques, Bilal salue une belle complicité entre eux mais la veut plus combative. Marie-Agnès la remercie de s’être donnée, et lui donne des conseils pour corriger sa posture.

Les notes d’Amandine : Bilal 6, Marie-Agnès 6, Chris 5, et François 6, 23pts. C’est Carla qui remporte le duel et se qualifie ! Amandine est en face à face.

Place au duel suivant. Stéphane Legar et Calisson Goasdoué dansent une contemporaine. Chris parle d’un « couple de malades ». Marie-Agnès a trouvé ça excellent et salue l’unité de leur couple. François parle d’une très belle performance. Et Bilal a adoré aussi et les félicite.

Les notes de Stéphane : Bilal 8, Marie-Agnès 9, Chris 8, et François 8, 33pts.

Billy Crawford et Fauve Hautot passent eux aussi sur une danse contemporaine. François est ému, il a trouvé leur prestation touchante. Il avoue que ça va être dur de les départager. Marie-Agnès a été très touchée aussi, elle les a admirés. Chris l’a trouvé authentique, il a été surpris qu’il se livre.

Les notes de Billy : Bilal 9, Marie-Agnès 9, Chris 9, et François 9, 36pts. Billy remporte le duel, il se qualifie. Stéphane va en face à face.

Nouveau duel. Thomas Da Costa et Elsa Bois dansent une valse. Chris note une nette amélioration, mais a remarqué quelques maladresses techniques. Bilal salue le bosseur et une interprétation parfaite.

Les notes de Thomas : Bilal 7, Marie-Agnès 7, Chris 6, et François 7, 27pts.

Ils sont en duel face à Léa Elui et Christophe Licata, qui dansent une rumba. Marie-Agnès reproche ses jambes pas assez tendues, elle parle d’un manque de travail. François parle d’un nette amélioration mais donne des conseils techniques.

Les notes de Léa : Bilal 7, Marie-Agnès 6, Chris 6, et François 7, 26pts. Thomas remporte le duel et se qualifie. Léa est en face à face.

Clémence Castel et Candice Pascal dansent un tango argentin. Chris trouve que ça manque de connexion, et il explique que tout son corps ne danse pas, c’était trop mécanique.

Les notes de Clémence : Bilal 5, Marie-Agnès 5, Chris 4, et François 5, 19pts.

Elles sont en duel face à Eva et Jordan Mouillerac, qui dansent eux aussi un tango argentin. Marie-Agnès se dit admirative, elle a vu une grande évolution et beaucoup de travail. Bilal veut plus d’interprétation mais il est content de son évolution.

Les notes d’Eva : Bilal 7, Marie-Agnès 7, Chris 7, et François 7, 28pts. Eva est donc qualifiée, Clémence est en face.

Danse avec les Stars : et le couple éliminé à l’issue du troisième prime est…

5 couples sont donc en face à face : Anggun et Adrien Caby, Amandine Petit et Anthony Colette, Stéphane Legar et Calisson Goasdoué, Léa Elui et Christophe Licata, et Clémence Castel et Candice Pascal.

23h42 : l’huissier de justice donne l’enveloppe contenant les résultats à Camille Combal. Le public a choisi de sauver Stéphane Legar et Calisson, ainsi qu’Anggun et Adrien. Le jury doit choisir qui éliminer parmi les 3 couples restants : ils décident de sauver Léa Elui et Christophe, ainsi que Amandine Petit et Anthony. C’est donc Clémence Castel et Candice qui sont éliminées ce soir !

Rendez-vous le vendredi 30 septembre à 21h sur TF1 pour suivre le prime 4 de Danse avec les Stars saison 12. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

