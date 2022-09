Demain nous appartient spoiler : la police retrouve un suspect (vidéo épisode du 3 octobre)

5 ( 4 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance épisode 1286 – La police va finalement mettre la main sur un suspect dans le cadre de l’enquête sur l’agression de Benjamin dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, après une course poursuite, Sara et Karim arrêtent un suspect !







C’est Sara qui va finalement réussir à l’arrêter. Mais qu’a-t-il à voir avec les tirs sur Benjamin et Hadrien ?







A Sète, Karim et Sarah continuent leur enquête. Ils sont à la recherche d’un certain Germain Gauthier, connu des services de la police. Ils souhaitent l’interroger dans le cadre de l’agression de Benjamin. Mais, celui-ci s’enfuit. Une course poursuite est lancée. Vont-ils réussir à l’attraper ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo du 3 octobre : une arrestation musclée à Sète

