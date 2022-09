Un si grand soleil du 29 septembre : Christophe tue encore (résumé épisode 987 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 29 septembre, spoiler résumé de l’épisode 987 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 29 septembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Christophe prépare une injection, Eva est étendue au sol, sans connaissance. Elle se réveille et voit la seringue ! Ils se battent, Christophe finit par lui faire une injection… Pendant ce temps là, Margot vient voir Cécile. Elle lui affirme qu’elle va bien, ils se sont expliqués avec Christophe et ça lui a fait du bien.

Christophe prend soin de toute remettre en ordre avant de repartir. Thierry le voit ressortir et prend des photos.



Publicité





Le lendemain, Christophe va à l’hôpital voir Achille. Quand il se réveille, Christophe fait mine d’avoir dormi sur place ! Achille remarque une marque de morsure sur un bras, il prétexte un chien du cabinet. Christophe se met à pleurer sans raison…

Damien, le prof de philo, décide d’aller courir, il retrouve Thaïs. Mais il se blesse pendant le parcours ! Elle propose de l’accompagner à la pharmacie.

Thierry et Elise ne comprennent pas qu’Eva ne soit pas encore sortie. Ils décident d’aller voir. Elle ne répond pas, la porte s’ouvre juste en frappant. Ils découvrent le corps sans vie d’Eva Angel ! Thierry prévient Becker.

Le prof et Thaïs sortent de la pharmacie, il refuse qu’elle le raccompagne. Il lui assure qu’il ne lui en veut pas. Thaïs arrive in-extremis au lycée.

La police et le légiste sont au domicile d’Eva Angel. Il y a des traces de lutte mais il est convaincu qu’elle a été empoisonnée. Il a vu des traces d’injection dans le cou.

Kira met en garde Thaïs au sujet de leur prof. Elle est convaincue qu’il va se passer quelque chose entre eux. Pendant ce temps là, Lily invite Louis chez elle.

Cécile apprend la mort d’Eva. Quand elle raccroche, Christophe est là. Il lui fait une déclaration et affirme que c’est la femme de sa vie. Il s’excuse et s’en va. Cécile le rattrape et le prend dans ses bras ! Ils s’embrassent.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 14 octobre 2022

Un si grand soleil du 29 septembre extrait, Cécile pardonne Christophe

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note