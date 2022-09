Ici tout commence spoiler : une surprise pour Louis (vidéo épisode du 3 octobre)

5 ( 1 )

Ici tout commence spoiler – Alors qu’il est désormais professeur à l’institut dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence », Louis va recevoir une étonnante et bouleversante surprise dans quelques jours ! En effet, Rose et Clotilde lui remettent une médaille et une lettre que leur père, Auguste Armand, avait laissé pour Louis dans un coffre…







A l’Institut, la fratrie Armand se réunit. Auguste Armand a laissé un souvenir à son fils, Louis. Il s’agit d’une lettre et d’une médaille en signe de son amour… Mais, Louis ne se laisse pas avoir. Il est formel, son père n’a jamais écrit cette lettre. C’est bien trop niais pour un homme comme lui !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 500 du 3 octobre, Louis reçoit une étonnante surprise



