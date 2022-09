Des trains pas comme les autres du 1er septembre : la Norvège ce soir sur France 5

5 ( 1 )

Des trains pas comme les autres du 1er septembre 2022 – C’est deux numéros inédits de votre émission « Des trains pas comme les autres » qui vous attend ce jeudi soir sur France 5. Le globe-trotter Philippe Gougler vous emmène en Norvège pour deux numéros à la suite. L’un est consacré à la Norvège du Nord et le second à la Norvège des Fjords.







A suivre dès 21h10 sur France 5, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Des trains pas comme les autres du 1er septembre 2022

À 21.10 DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES, NORVÈGE DU NORD

Un voyage étonnant qui le mène sur l’île du Spitzberg où l’histoire ferroviaire est principalement liée à l’exploitation du charbon.



Sur cette île perdue à seulement 1 200 kilomètres du pôle Nord, il va découvrir le train le plus au nord du monde, rencontrer le seul habitant d’une ville fantôme, puis accompagner une pasteure, armée d’un fusil pour se protéger des ours, pour assister à une messe en plein air.

La Norvège du Nord regorge de paysages somptueux. Philippe va rejoindre en train les décors grandioses des îles Lofoten, avant de retrouver le propriétaire d’un train pas comme les autres, perché sur un pont, qui accueille des pêcheurs venus de tout le pays pour y pêcher les plus beaux saumons.

Un périple passionnant pendant lequel Philippe Gougler va tester sa capacité à ne pas rester éveillé, car au mois de juin, sous ces latitudes, le soleil ne se couche jamais…

À 21.50 DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES, NORVÈGE DES FJORDS

La Norvège, ses fjords et ses îles du bout du monde… Philippe Gougler, notre globe-trotter, part découvrir les fjords et ses îles oubliées. Ici les bateaux remplacent les trains et les poissons se conservent plusieurs années dans la saumure… un régal pour les Norvégiens, mais pas forcément pour Philippe Gougler et les mouettes locales… Après cette étape gustative et salée, Philippe prend un train pour le sud du pays et découvre que les voitures-bars sont toujours un endroit sympathique pour faire de nouvelles rencontres. De retour de nouveau dans un fjord, Philippe croise par hasard un drôle de bonhomme… Avec sa longue barbe et son bonnet, Olaf est un Viking au plus profond de lui. Il a donc décidé de vivre comme un Viking, entouré de passionnés venus de tous horizons.

Des trains pas comme les autres du 1er septembre 2022, la bande-annonce

À propos

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains typiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

« Des trains pas comme les autres » c’est ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

