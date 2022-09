Envoyé Spécial du 8 septembre : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

5 ( 1 )

Envoyé Spécial du 8 septembre 2022 – Elise Lucet vous donne rendez-vous ce jeudi soir à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ».







A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 8 septembre 2022 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Inceste : ne plus se taire

Un Français sur dix aurait été victime d’inceste, ces agressions sexuelles commises au sein même des familles. Depuis un an, des milliers de personnes, partout en France, sont venues témoigner devant les représentants de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). Exceptionnellement, « Envoyé spécial » a été autorisé à filmer l’une de ces rencontres, où témoignent des victimes de toutes générations.

Vous découvrirez le témoignage de Magali, 27 ans, qui, pour parvenir à se reconstruire, a porté plainte contre son frère après des années d’agressions sexuelles. Vous entendrez aussi la parole de cette mère dont l’enfant dénonce des attouchements imposés par son père, lequel conserve pourtant la garde alternée le temps de l’enquête. Enfin, il y a les mots de Tatiana, 35 ans, qui a réussi à obtenir justice après avoir été violée pendant des années par son beau-père. Elle dénonce un parcours judiciaire éprouvant psychologiquement et financièrement, et se bat aujourd’hui pour une véritable prévention dans les écoles.

Un document sans commentaire signé Alice Gauvin, Violaine Vermot-Gaud, Claire-Marie Denis et Marielle Krouk.



🔴 Fibre optique : friture sur la ligne

Plus de téléphone, de télé ni d’internet depuis des mois. Des câbles emmêlés ou coupés, des trous dans les cloisons à tort et à travers… le déploiement de la fibre optique dans les foyers français tourne à la catastrophe. Alors que le gouvernement promet la fibre pour tout le monde en 2025, ce chantier historique confié aux opérateurs s’enraille : des techniciens auto-entrepreneurs formés n’importe comment à cause d’un excès de sous-traitance, des services après-vente débordés, 15% à 20% des abonnés seraient touchés par un dysfonctionnement du service. Certaines communes ont pris le taureau par les cornes en verrouillant l’accès aux armoires de rue. Une forme de résistance s’organise, faute de régulation.

Un reportage de Julien Duponchel, Sarah Lerch et Vincent Buchy.

🔴 C’est mon histoire

« C’est mon histoire », celle d’Atifa que nous avions rencontrée à Kaboul l’été 2021 avant la prise de la ville par les talibans. Nous la retrouvons à Romorantin, où elle est réfugiée avec sa famille. Elle nous raconte sa nouvelle vie.

Un reportage d’Olivier Sibille

🔴 Ces morts que la Russie ne veut pas voir

Il est une région en Russie, aux confins de la Sibérie, qui fournit de nombreux soldats envoyés combattre en Ukraine. Ils s’engagent pour fuir la pauvreté et reviennent souvent dans des cercueils. Reportage en Bouriatie, où la colère des familles monte contre cette guerre qu’elles n’avaient pas vue venir.

Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

