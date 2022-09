Vise le coeur du 8 septembre : vos épisodes ce soir sur TF1

5 ( 1 )

Vise le coeur du 8 septembre, vos épisodes inédits ce soir sur TF1- Ce jeudi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 1 inédite de la série « Vise le coeur », portée par Claire Keim et Lannick Gautry.







A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Vise le coeur du 8 septembre : vos deux épisodes

Épisode 3 « Les enfants rouges » : Quand le seul témoin du meurtre d’une psychologue est une petite fille autiste, Julia s’investit plus que de raison ; elle qui a vu son petit frère se débattre toute sa vie avec ce trouble du comportement. Une enquête douloureuse au cours de laquelle Novak se rapproche de plus en plus de Julia, sous le regard méfiant de son compagnon.

Épisode 4 « Mauvais sang » : Que peut bien cacher l’incompréhensible noyade d’un homme en pleine forêt au moment même où son frère jumeau se fait assassiner à des kilomètres de distance ? Quels sont les liens mystérieux et parfois destructeurs qui unissent les êtres à travers l’espace et le temps ? Ces questions, Novak et Julia sont obligés de se les poser pour résoudre un double meurtre et dénouer l’ambiguïté intenable de leurs rapports.

Personnages et interprètes

Avec : Claire Keim (Julia), Lannick Gautry (Novak), Noémie Chicheportiche (Mel), Zinedine Soualem (Benard), Waly Dia (Darri), Nicolas Cazalé (Raphaël), Marina Giroud Griscelli (Julia 9 ans), Victor Valverdé (Novak 9 ans), Philippine de Fabry (Julia 18 ans), Axel Naroditzky (Novak 18 ans), Elodie Hesme (Pauline Carrère), Eglantine Rembauville (Laure Norrois), Marie Piecoup (Maitresse), Benoît Gourley (Directeur école), Aurélie Vatin (Denise), Chaya Clara Kama (Fatou 9 ans), Félix Moulin (Pascal 9 ans), Noham Chetouane (Cédric 9 ans), Pierre Thomas (Côme), Sophie Cattani (Alaxnadra Kovalski), François Perache (Pierre Merlet), Sylvie Genty (Suzanne Kovalski), Virgil Amadeï (Mathis Merlet), Caroline Strenger (Céline Merlet), Gemi Diallo (Infirmière), Gaëtan Dutech (Employé fourrière), Cyril Gourbet (OPJ), Franck Neckebroc (Flic civil)



