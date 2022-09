Cauchemar en cuisine du 8 septembre : ce soir sur M6, direction Argelès-sur-Mer

5 ( 1 )

Cauchemar en cuisine du 8 septembre 2022 – Nouveau numéro inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest ce jeudi soir sur M6. Le chef se rend à Argelès-sur-Mer pour venir en aide à un couple de restaurateurs en difficulté.







Cauchemar en cuisine du 8 septembre 2022, présentation

Cette semaine, Philippe Etchebest intervient dans le restaurant d’Isabelle et Daniel à Argelès-sur-Mer.

Il y a quelques mois, ce couple a tout lâché pour acquérir un restaurant touristique au bord de la mer. Ils ont investi toutes leurs économies pour accomplir le rêve d’Isabelle et sont accompagnés au quotidien par Mickael, le fils de Daniel, qui travaille en cuisine.

Dès son arrivée, le chef a très vite compris que cette histoire de famille n’allait pas être de tout repos ! Car dans cet établissement, des histoires ici y en a pleins… que ce soit en salle ou en cuisine, Philippe Etchebest n’est pas au bout de ses surprises !

Et pour ne rien gâcher : si en façade tout va bien, par derrière, chacun rejette la faute sur l’autre ! Néanmoins, même si personne ne veut rien dire, le chef va tout faire pour leur venir en aide et faire éclater la vérité !

Il faut agir vite car c’est toute une famille qui est au bord de l’explosion…

