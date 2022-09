Europa League : suivre Monaco / Ferencváros en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 5 )

UEFA Europa League – Monaco / Ferencváros en direct, live et streaming, c’est ce soir sur RMC Sport. Après la Ligue des Champions mardi et mercredi et la belle victoire de Paris hier soir, place ce jeudi à la 2ème journée de l’UEFA Europa League. Monaco reçoit le Ferencváros au Stade Louis II.







Publicité





A suivre dès 18h45 sur RMC Sport.







Publicité





Après une victoire lors de la première journée la semaine dernière, Monaco doit confirmer ce soir. Et l’équipe hongroise ne s’annonce pas simple à battre ! Champion de Hongrie pour la quatrième saison consécutive – et pour la 33e fois en tout, ce qui constitue un record – en 2021/22, en plus d’être vainqueur de la coupe nationale, Ferencváros a également disputé 14 matches en Europe, dont huit en éliminatoires de l’UEFA Champions League et six en phase de groupes de l’UEFA Europa League

Monaco / Ferencváros en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur RMC Sport (sur abonnement). Coup d’envoi de la rencontre à 18h45.



Publicité





Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Monaco / Ferencváros, 2ème journée de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir dès 20h50 sur W9.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note