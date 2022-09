Good Doctor du 14 septembre : vos 2 épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 5)

5 ( 2 )

Good Doctor du 14 septembre 2022 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 continue la diffusion de la saison 5 inédite de la série médicale « Good Doctor » ce mardi soir. Au programme aujourd'hui, les épisodes 5 et 6.







Good Doctor du 14 septembre : vos épisodes de ce soir

Épisode 5 saison 5 « Le classement » : Sélène a mis au point un système d’évaluation des médecins pour les aider à améliorer leur relation client. Shaun, très mal noté, essaie différentes stratégies pour faire remonter sa note, en vain. Léa décide alors d’effacer en cachette les mauvais commentaires qu’il reçoit. Alex se pose des questions sur sa relation avec Morgan qu’il trouve perpétuellement insatisfaite. Audrey traite une patiente envoyée du Guatemala par Matéo. Ce dernier ne donne plus de nouvelles. La patiente, qui n’est autre que l’ex de Matéo, fait comprendre à Audrey que Matéo n’est pas fiable et que leur relation est vouée à l’échec.

Épisode 6 saison 5 « Un cœur sur mesure » : Le docteur Park espère trouver un cœur O négatif pour greffer un jeune garçon qu’il suit depuis longtemps. Un patient inconscient et gravement blessé est amené sur un brancard. Il est dans un état désespéré et pourrait être le donneur mais Shaun s’acharne à le soigner, contre l’avis général. Le père de ce jeune homme aurait voulu lui parler et se réconcilier avec lui, avant qu’il tombe dans le coma. Les soins acharnés de Shaun endommagent le cœur. Pendant ce temps, Lea est allée trouver Glassman dans le Montana pour le persuader de revenir. Elle lui avoue avoir falsifié les résultats de popularité de Shaun pour l’aider. Morgan trouve comment se faire attribuer par Sélène la place vacante de Glassman.

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.



