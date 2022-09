Marianne du 14 septembre : vos épisodes ce soir sur France 2

5 ( 3 )

Marianne du 14 septembre 2022 – Après le succès d’audience du lancement la semaine dernière, ce soir France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Marianne ». Portée par Marilou Berry, « Marianne » est une nouvelle fiction judiciaire pour France 2, mélange de polar et de comédie.







Vos épisodes du 14 septembre

Épisode 3 – Entre chiens, chats et loup, Guest : Cécile Rebboah et Antoine Hamel

C’est dans un salon qui semble tout droit sorti d’un zoo que Lucie Bonnot, jeune aide à domicile et bénévole à la SPA, est retrouvée morte à la suite d’un choc anaphylactique, lié à un traitement contre les allergies aux poils de chat.

Mais Marianne soupçonne l’homicide. Sur la liste des suspects, Tania, une escroc haute en couleur qui dit communiquer avec les animaux, et Jennifer, amie de la victime et influenceuse aux très nombreux followers grâce à son chat du Bengale ! Une enquête qui mène Marianne et Pastor à investiguer sur des trafics d’animaux contre lequel Lucie luttait activement.



Épisode 4 – Cabaret, Guest : Mounia N’Diay

Jade Campana, meneuse de revue aux « Plumes de Toulon », est retrouvée morte dans une benne à ordure derrière le cabaret.

Naomi, sa jeune et ambitieuse concurrente, est la principale suspecte. Mais Marianne s’intéresse aussi à Prudence, plumassière discrète, qui fut autrefois employée comme nounou par la victime, puis renvoyée pour des raisons obscures. Creusant cette piste, Marianne découvre que Prudence, alors nounou, avait été violée par le mari de Jade, puis odieusement licenciée. Pour acheter son silence et éviter le scandale, Jade l’avait fait embaucher comme plumassière au cabaret. Alors que tout semble incriminer Prudence, son fils Adam se rend à la police pour s’accuser du meurtre. Une vengeance logique mais que Marianne n’arrive pas à croire.

Marianne – rappel de la présentation de la série

Marianne Vauban est juge d’instruction. Une femme au franc-parler réjouissant, aux méthodes surprenantes et à l’humanité certaine et rayonnante.

Accompagnée du capitaine Pastor et de son fidèle greffier Yves, Marianne doit faire preuve de toute son expérience, sa sagacité et son humanité pour instruire des affaires complexes et savoureuses qui nécessiteront de s’immerger dans l’univers de la danse country, de se confronter à une médium spécialisée dans la communication animale, de résoudre le crime d’un chauffeur routier fan de Bela Bartok, de devenir incollable en thanatopraxie, de décortiquer les coulisses d’un cabaret…

Parallèlement à ses différentes enquêtes, Marianne va mettre un point d’honneur à réveiller une justice endormie autour d’un cold case qui la touche profondément : l’assassinat d’une prostituée il y a dix ans.

La jeune femme était mère d’un petit Zacharie, aujourd’hui adolescent surdoué, placé en famille d’accueil et à qui Marianne voue une tendresse particulière. Elle compte tout faire pour démasquer l’assassin de sa mère.

Les interprètes

Avec : Marilou Berry (Marianne Vauban), Alexandre Steiger (Raphaël Pastor), Stéphane Pezerat (Yves), Denis Mpunga (Procureur Konate), Laurent Olmedo (Commissaire Franco), Alka Balbir (Selma), Drimi Gouttebel (Zacharie)

