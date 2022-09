Good Doctor du 7 septembre : vos 2 épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 5)

5 ( 1 )

Good Doctor du 7 septembre 2022 – TF1 poursuit la diffusion de la saison 5 inédite de la série médicale « Good Doctor » ce mardi soir. Au programme aujourd'hui, les épisodes 3 et 4.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Good Doctor du 7 septembre : vos épisodes de ce soir

Épisode 3 saison 5 « Le prix de la guérison » : Shaun et Lea envoient leurs faire-part de mariage. Shaun a fait une enveloppe pour sa mère mais Lea refuse de l’inviter. Mateo, l’amoureux de Lim, a du mal à obéir à son chef, Andrews. Sélène s’oppose à deux opérations car elles ne sont pas complètement prises en charge par les mutuelles des patients. Lim convainc Glassman d’intervenir, ce qui ne fait qu’empirer les choses.

Épisode 4 saison 5 « Une vision différente » : Shaun demande à Sélène de retirer l’immense affiche sur la façade de l’hôpital où il figure en tant que « autiste et chirurgien ». Elle lui explique qu’elle la voit comme une source d’inspiration et lui propose de réfléchir rationnellement et non émotionnellement à cette demande. Une jeune patiente, Holly, arrive à l’hôpital. Son père, Walt, consacre tout son temps libre à chercher un diagnostic pour sa fille depuis 4 ans, face à l’échec de nombreux médecins. Il est persuadé qu’il s’agit d’une myopathie viscérale.

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.



