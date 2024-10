Good Doctor du 2 octobre : clap de fin ce soir sur TF1 (saison 7)

Publicité





Good Doctor du 2 octobre 2024 – Préparez vos mouchoirs ! Ce mercredi soir sur TF1, c’est l’heure du final de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes de l’ultime saison !





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur TF1+.







Publicité





Good Doctor du 2 octobre : vos épisodes de ce soir

Épisode 9 saison 7 « Un amour inconditionnel » : Glassman accueille Hannah chez lui et surveille ses doses quotidiennes d’oxycodone. Shaun finit par le découvrir et envisage de le dénoncer à Lim. Cependant, après une conversation avec Léa, il change d’avis. Léa lui explique que Glassman cherche à se racheter après la mort de Maddie, ce qui motive son aide envers Hannah. Mais cette dernière ne respecte pas les règles imposées par Glassman, qui découvre de l’oxycodone dans ses affaires. Quand Hannah menace de partir à nouveau, Glassman, désemparé, finit par céder et s’éloigne. Pendant ce temps, Claire apprend que la masse découverte dans son sein au Guatemala est cancéreuse. Toute l’équipe se mobilise pour trouver un traitement, et l’opération réussit. Claire et Jared se rapprochent inévitablement. De son côté, Park se met en tête d’organiser le mariage de rêve pour Morgan en seulement quatre jours, défi qu’il relève avec succès. Lors de la fête, Glassman révèle à Shaun que son cancer est revenu et qu’il va mourir. Enfin, alors que Jared et Claire s’apprêtent à passer la nuit ensemble, Claire est soudain prise d’un malaise.

Épisode 10 saison 7 « Au revoir » : Après la récidive de son cancer, le docteur Glassman refuse tout traitement et choisit de profiter pleinement des mois qu’il lui reste à vivre. Pendant ce temps, l’infection de Claire s’aggrave. Malgré l’incertitude, Claire et Jared finissent par se confier leurs sentiments. Lim et Jared découvrent que l’infection de Claire est causée par une bactérie résistante et décident de la plonger dans un coma artificiel afin de maximiser ses chances de guérison. Shaun a du mal à accepter cette situation. Refusant de dire adieu, il s’acharne à trouver des solutions pour ces deux « problèmes ». La survie de Claire passe par une amputation. Bien que Shaun et Lim soient hésitants, Jared réussit à les convaincre que la vocation de Claire lui permettra de surmonter cette épreuve. Sous l’influence de Léa, Shaun finit par accepter de ne plus essayer de sauver Glassman, mais il mobilise toute l’équipe pour tenter de trouver un traitement expérimental pour Claire. Malheureusement, l’agence de santé refuse de l’autoriser. Désespéré, Shaun envisage de l’administrer lui-même à Claire, mais Glassman intervient et se sacrifie en prenant sa place, pour éviter que Shaun ne perde sa licence.



Publicité





Good Doctor saison 7, rappel de la présentation

Dans cette dernière saison de Good Doctor, de nouveaux défis attendent nos héros. Après la naissance de leur fils, Steve, Shaun et Lea naviguent entre les joies et les défis de la parentalité et doivent s’adapter à leur nouveau rôle… Pendant ce temps, l’équipe continue de faire face aux nombreux changements auxquels elle a été confrontée à l’hôpital au cours de l’année écoulée et doit apprendre à les accepter si elle veut aller de l’avant…

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.