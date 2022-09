Ici tout commence spoiler : David et Lisandro, le clash ! (vidéo épisode du 30 septembre)

5 ( 1 )

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Lisandro et David dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Lisandro tient David pour responsable de sa rupture avec Anaïs, un gros clash va éclater en cuisine…

Et pour cause, Lisandro surprend David en cuisine alors que Teyssier l’a exclu pendant 10 jours ! David provoque Lisandro, qui menace d’appeler le directeur.







Il fallait que ça pète ! Entre les deux protégés d’Anaïs, rien ne va plus. David a atteint un point de non-retour. Lisandro profite de son autorité, ce qui déplaît à David. Il décide de la provoquer… en marmonnant quelque chose… Lisandro réagit !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 499 du 30 septembre, Lisandro et David se disputent



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

