La France a un incroyable talent saison 17 dès le 18 octobre sur M6

La France a un incroyable talent est de retour pour une 17e saison à partir du mardi 18 octobre à 21h10 sur M6 ! Cette année, 120 nouveaux talents sont prêts à tout pour décrocher les 100.000 euros. Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy retrouvent leurs fauteuils et, cette année, l’émission accueille un 5e juge dès les auditions : le public !







Muni d’une télécommande, un panel d’une centaine de spectateurs aura le privilège de voter durant les prestations en cas d’égalité au sein du jury. Karine Le Marchand accompagnera les artistes tout au long de leur audition.







Parce que l’âge du plus vieux candidat de l’émission n’était “que” de 91 ans, cette année vous découvrirez une yogi… de 99 printemps (et demi); parce qu’un numéro de roue de la mort, c’était spectaculaire mais pas encore assez, nous vous avons trouvé une performance d’escapologie… sur une grue de 60 m ; vous commenciez à vous lasser de Kenny Thomas et de sa moto ? Pas de problème, cette année nous vous proposons un numéro à deux motos et un second en extérieur.

Vous l’aurez compris, cette année encore, “La France a un incroyable Talent” repousse les limites de la démesure pour vous proposer un show jamais vu. C’est encore plus fort que la saison dernière mais rassurez-vous, c’est toujours moins fort que l’année prochaine…



Deux records du monde, des nouvelles disciplines comme le “tête sur tête”, le mallakhamb ou la danse verticale, une star de la chanson, une star… de “L’amour est dans le pré”, un florilège de performances en extérieur, le premier candidat virtuel de l’histoire de l’émission, le plus grand fan d’Hélène Ségara du monde, des histoires de vie exceptionnelles, des surprises, des larmes, des Japonais plus qu’il n’en faudrait, des Golden Buzzers à se repasser 1000 fois… voici un infime échantillon de tout ce que vous retrouverez tout au long de cette 17e salve d’auditions.

La France a un incroyable talent – Un incroyable jury

Disruptif, piquant, flamboyant, les mots nous manquent à l’heure de décrire ce jury unique en son genre. Parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, c’est tous ensemble qu’Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy retrouvent leurs fauteuils pour la 5e saison consécutive. Les punchlines sont aiguisées, le buzzer de votre québécois préféré aussi !

Et pour tenter de maintenir l’ordre sur ce plateau, vous retrouverez une maîtresse de cérémonie de choix, sacrée une nouvelle fois animatrice préférée des français : Karine Le Marchand, qui accompagnera et soutiendra les artistes tout au long de leur audition.

