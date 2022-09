« J’irai au bout de mes rêves » : histoire et interprètes du téléfilm sur M6 ce soir (mardi 13 septembre 2022)

5 ( 1 )

« J’irai au bout de mes rêves » c’est le titre du téléfilm inédit proposé par M6 ce soir dans le cadre d’une soirée spéciale consacrée aux violences psychologiques. Au casting de cette fiction, Camille Lou, Samuel Abitbol, et Guillaume de Tonquédec.







« J’irai au bout de mes rêves » : l’histoire

Antoine, 25 ans, est porteur de trisomie 21. Il a été élevé par un père aimant et peu bavard qui n’a jamais laissé le handicap se mettre en travers du bonheur de son fils. Il travaille comme aide-documentaliste au CDI dans un collège et mène une vie bien réglée entre famille et amis. Jusqu’au jour où il fait la connaissance de Bianca, une jeune surveillante qui rêve en secret de devenir chanteuse. Il se prend d’affection pour elle. Leur rencontre va les mener plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé…

Interprètes et personnages

Avec Camille Lou (Bianca), Samuel Abitbol (Antoine), Guillaume de Tonquédec (Patrick), Cristiana Reali (Isa), Waly Dia (Dimitri), et Annie Gregorio (Madame Roux)



Extrait vidéo

