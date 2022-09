Ici tout commence du 13 septembre : un couple se forme (résumé + vidéo épisode 486)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 13 septembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 486 – Un couple va se former ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, Ethan et Samia ont travaillé toute la nuit sur leurs macarons… Et ces deux là finissent par s’embrasser !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 13 septembre – résumé de l’épisode 485

Les deux meilleurs élèves de la promo des 1ère année décident d’allier leurs compétences en cuisine, mais le nouveau duo d’Ethan et Samia pourrait bien déraper sur tout autre chose…

Désillusion pour Samia : le mensonge est un vilain défaut. Au Double A, plus rien ne va. Et de son son côté, Salomé met les points sur les « i » .



Ici tout commence du 13 septembre – vidéo extrait de l’épisode

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

