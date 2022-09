Prière d’enquêter du 13 septembre : nouvel épisode inédit ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Prière d’enquêter du 13 septembre 2022 – France 3 diffuse un nouvel épisode inédit de la série « Prière d’enquêter » ce mardi soir. Au programme, l’épisode 4 de la saison 1, toujours porté par Sabrina Ouazani et Mathieu Spinosi.







Prière d’enquêter du 13 septembre, l’épisode 4 « Un si long chemin »

Chemin de Compostelle. Éric Massol, propriétaire d’un gîte, est retrouvé sur le chemin tué d’une balle. A priori les 6 randonneurs ayant dormi au gîte n’ont rien à voir avec cette mort. Mais Elli demande à Clément de les accompagner à Valmagne, le monastère de Clément et la prochaine étape sur le chemin. D’un côté, Clément marche avec le groupe et remarque certains comportements étranges. De l’autre, Elli est déstabilisée dans son enquête par une découverte qui va mettre à mal l’image idéale qu’elle avait gardé de ses parents décédés depuis 15 ans. Elli et Clément se retrouveront finalement à Valmagne pour résoudre une affaire où les coupables et les victimes ne sont pas ceux qu’on croit…

Casting

Avec : Sabrina Ouazani (Elli), Mathieu Spinosi (Clément), Jérôme Robart (Franck), Christian Rauth (Mathias), Myriam El Ghali-Lang (Bérénice), Kelia Millera (Noémie) Sihame Falhoune (Maryam), Xavier Deranlot (Père Abbé Luc), Didier Chaix (Eric Massol), Vincent Leendhardt (Jean-Jacques), Karine Monneau (Violaine), Patrick Rocca (Bernard), Marie Bunel (Jacques)



« Prière d’enquêter » revient ce soir dès 21h05 sur France 3.

