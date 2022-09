« La ch’tite famille » de Dany Boon, votre film ce soir sur TF1 (4 septembre)

5 ( 1 )

La ch’tite famille au programme TV du dimanche 4 septembre 2022 – « La ch’tite famille » de et avec Dany Boon est rediffusé ce dimanche soir sur TF1. Une belle soirée de rire en perspective alors que beaucoup ont repris le chemin de l’école et du travail !







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur MYTF1 depuis tous vos appareils connectés.







« La ch’tite famille » : histoire, résumé, synopsis

Valentin et Constance forment un couple d’architectes designers très en vue. Fort de ce succès, ils préparent leur prochain vernissage dans le somptueux cadre du Palais de Tokyo. Pour s’intégrer à ce milieu et se faire une place parmi les plus grands, Valentin a sciemment menti sur ses origines. Ainsi, tout le monde ignore qu’il est issu d’une famille ch’ti prolétaire. Aussi lorsque ses proches arrivent sans le prévenir le jour du vernissage, c’est la panique ! Pour ne rien arranger, Valentin est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire… A son réveil, il se retrouve vingt ans plus tôt et ses origines reprennent plus que jamais le dessus ! Ch’ti un jour, ch’ti toujours !

Casting : acteur et personnages

Avec : Dany Boon (Valentin Duquenne), Valérie Bonneton (Louloute, la belle-sœur de Valentin), Line Renaud (La mère de Valentin), Laurence Arné (Constance Brandt), François Berléand (Alexander), Pierre Richard (Jacques Duquenne), Guy Lecluyse (Gustave)



Le saviez-vous ?

– « La ch’tite famille » est la sixième réalisation de Dany Boon. Au départ il devait sortir avant « Supercondriaque » et « Raid dingue »

– Beau succès en salles, le film a amusé 5 609 386 spectateurs

– La dernière scène de « La ch’tite famille » rend hommage à Johnny Hallyday mais au moment de boucler le film, Dany Boon ne pensait pas que le rockeur serait décédé avant sa sortie en salles. « On me demande souvent si je l’ai ajoutée après, mais elle était prévue bien avant que Johnny ne m’apprenne qu’il était malade. (…) Je voulais lui rendre hommage, même si j’étais loin de penser que ce serait un hommage posthume

Bande-annonce

La bande-annonce de votre film

