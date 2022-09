Les 12 coups de midi du 19 septembre : plus qu’une case sur l’étoile mystérieuse ! Une femme s’y cache

5 ( 3 )

Les 12 coups de midi du 19 septembre 2022, 31ème victoire de Stéphane – L’émission « Les 12 coups de midi » n’est pas diffusée ce lundi midi pour cause de funérailles d’Elizabeth II. Mais TF1 a choisi de la mettre en ligne directement sur myTF1.







On peut donc vous dire que Stéphane a signé une nouvelle victoire mais il n’a pas encore décroché l’étoile mystérieuse, sur laquelle il reste une case ! Avec un Coup de Maître à seulement 1.000 euros aujourd’hui, Stéphane n’a donc dévoilé que 3 cases et il en reste une. Il totalise 91.004 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle.







Les 12 coups de midi du 19 septembre, plus que 4 cases sur l’étoile mystérieuse

On peut voir la partie basse du portrait de la star qui se cache sur cette étoile. Il s’agit d’une femme mais Stéphane ne l’a pas reconnue ! Il a proposé le nom de Natalie Portman, mais ce n’est pas elle. Avez-vous reconnu la femme sur cette photo ? Chez Stars Actu on pense que c’est peut être Eva Longoria !

Tous les indices sont désormais présents : une salle de classe en image de fond, un cactus en forme de chat, un cintre, un ballon en forme de coeur, un projecteur, une bouée licorne et une couronne de laurier.

Stéphane a proposé aujourd’hui le nom Pierre Palmade, en référence à l’émission « La classe ». Mais ce n’est pas lui qu’il faut découvrir.

Rappel des noms proposés pour cette étoile : Gérard Klein, Coluche, Isabelle Adjani, Christian Clavier, Dany Boon, Fabrice Luchini, Alice Taglioni, Patrick Bruel, Clovis Cornillac, Pierre Richard, Michelle Pfeiffer, Salma Hayek, Louis de Funès, Jean-Paul Belmondo, Daniel Radcliffe, Josiane Balasko, Arielle Dombasle, Gérard Jugnot, Michel Blanc, Kev Adams, Michel Galabru, Daniel Auteuil, Maria Pacôme, Antoine Duléry, Pierre Palmade, Natalie Portman

Les 12 coups de midi du 19 septembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1v

