Les Cinquante du 8 septembre : le Renard sème la panique ! (VIDÉO)

Les Cinquante du 8 septembre – C’est l’épisode 5 de votre nouvelle télé-réalité « Les Cinquante » qui vous attend ce jeudi soir sur W9. Et on vous propose dés maintenant de découvrir un extrait de ce qui vous attend ! Le Renard va débarquer et semer la panique parmi les candidats…







En effet, les joueurs sont plus que stressés en voyant débarquer le Renard. Mais qui va-t-il choisir ?







Amélie est inquiète et elle n’est pas la seule. Le Renard désigne Maxime pour participer à un « cap ou pas cap ». Et surprise : il ferme la porte ! Les autres ne pourront donc pas suivre ce qui va se passer.

Maxime est donc seul face au Renard. S’il remporte son duel, il fera gagner 1.000 euros à la cagnotte. En cas d’échec, il fera perdre 1.000 euros à la cagnotte. Et s’il refuse de participer, ça sera 500 euros en moins dans la cagnotte !

Que va décider Maxime ? A suivre ce soir à 18h50 dans le nouvel épisode inédit des Cinquante sur W9.

Les Cinquante du 8 septembre, extrait vidéo : Max désigné par le Renard

Et d’ici là, voici un aperçu de ce qui vous attend.



