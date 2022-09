Ligue des Champions : suivre Tottenham / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 2 )

Ligue des champions de football – Tottenham / Marseille en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce soir sur Canal+ et RMC Sport ! Alors qu’hier soir le PSG affrontait la Juventus, ce soir c’est la Première journée de la Ligue des Champions 2022/2023 pour un autre club français. L’Olympique de Marseille affronte Tottenham dans le groupe D.







Publicité





Un match en direct du Tottenham Hotspur Stadium, à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





L’Olympique de Marseille, qui fait un très bon début de saison en Ligue 1 Uber Eats et est jusqu’ici invaincu, va-t-il confirmer ce soir à Tottenham ? La dernière participation de l’OM à la Ligue des Champions remonte à la saison 2020/2021 et le club phocéen n’avait pas passé l’étape des matchs de poules.

Rappelons que Marseille reste le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions, c’était en 1993 grâce à un but de Basile Boli.



Publicité





Tottenham / Marseille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou Canal+ et RMC Sport 1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

Tottenham : 0

Marseille : 0

Tottenham / Marseille, match de la Ligue des Champions, un match évènement à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport 1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note