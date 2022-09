Plus belle la vie du 8 septembre : Romain libéré (résumé épisode 4613 en avance)

4.8 ( 10 )

Plus belle la vie du 8 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4613 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie » ? Si vous avez hâte de découvrir ce qui vous attend, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 8 septembre. Et on peut vous dire que Romain est enfin libéré ! Et il va découvrir la vérité au sujet de Vanessa.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 8 septembre : le père de Vanessa libère Romain

Gabriel propose à Emma de venir chez lui pour qu’elle se repose. Baptiste croise Emma chez ses parents mais ne la calcule pas. Justine est touchée par le geste de Baptiste et elle lui promet qu’il a fait le bon choix. Soudain elle reçoit un message d’Olivier : pour tester sa détermination, il demande à Justine de déclencher un incendie. Justine est avec Ariane et reçoit les instructions d’Olivier : il donne les coordonnées GPS où faire partir le feu. Dans le même temps, Patrick sonne chez Olivier pour l’arrêter….

Vidal est ligoté sur une chaise. Vanessa le drogue une nouvelle fois et s’en va. Très vite, Vidal entend un moteur, il s’agit de Paul Hades, le père de Vanessa. Il libère Vidal lui apprend la maladie de sa fille. Les psychiatres ont conclu à une poly-psychoses a forte tendance érotomane.

Les fidèles ne veulent pas que Luc quitte la paroisse. Mirta ne sait pas si elle sera capable d’assumer que Luc la choisisse. Mirta a mal sous son aisselle et fait un malaise.

Plus belle la vie du 8 septembre, extrait vidéo

