Marianne, votre nouvelle série ce soir sur France 2 (7 septembre)

Marianne au programme TV du mercredi 7 septembre 2022 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série « Marianne ». Portée par Marilou Berry, pour la première fois héroïne d’une série récurrente, « Marianne » est une nouvelle fiction judiciaire pour France 2, mélange de polar et de comédie.







A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Marianne – le synopsis

Marianne Vauban est juge d’instruction. Une femme au franc-parler réjouissant, aux méthodes surprenantes et à l’humanité certaine et rayonnante.

Accompagnée du capitaine Pastor et de son fidèle greffier Yves, Marianne doit faire preuve de toute son expérience, sa sagacité et son humanité pour instruire des affaires complexes et savoureuses qui nécessiteront de s’immerger dans l’univers de la danse country, de se confronter à une médium spécialisée dans la communication animale, de résoudre le crime d’un chauffeur routier fan de Bela Bartok, de devenir incollable en thanatopraxie, de décortiquer les coulisses d’un cabaret…



Parallèlement à ses différentes enquêtes, Marianne va mettre un point d’honneur à réveiller une justice endormie autour d’un cold case qui la touche profondément : l’assassinat d’une prostituée il y a dix ans.

La jeune femme était mère d’un petit Zacharie, aujourd’hui adolescent surdoué, placé en famille d’accueil et à qui Marianne voue une tendresse particulière. Elle compte tout faire pour démasquer l’assassin de sa mère.

Vos épisodes du 7 septembre

Épisode 1 – Far West, Guest : Didier Bénureau

À Toulon, Jimmy est retrouvé pendu haut et court dans son resto saloon en tenue de cow-boy. Quelques coups d’œil suffisent à Marianne et Pastor pour démontrer qu’il s’agit d’un meurtre maquillé en suicide, et lancer leurs investigations chez les amateurs de danse country et de ranch équestre.

Tout le monde semblait adorer Jimmy et pourtant plusieurs personnes sont suspectées : Agnès, avec qui il entretenait une liaison adultérine, Efia, jeune serveuse qui venait de se faire renvoyer, et Cédric, alias Buffalo Will, exigeant professeur de danse country et fondateur de la prestigieuse Buffallo Will Academy !

Épisode 2 – Les routiers, Guest : Béatrice de La Boulaye

Philippe, routier expérimenté, est retrouvé écrasé sous les roues de son camion.

L’occasion pour Marianne d’enquêter chez les chauffeurs routiers et de découvrir les méthodes musclées de la patronne de la victime. Femme de poigne, Manue Cantien n’hésite pas à recourir à la force pour démasquer et punir tous ceux qui se rendent coupables de trafic de marchandises. Dont un certain Jordan, aujourd’hui handicapé, et que Philippe avait mystérieusement pris sous son aile…

Les interprètes

Avec : Marilou Berry (Marianne Vauban), Alexandre Steiger (Raphaël Pastor), Stéphane Pezerat (Yves), Denis Mpunga (Procureur Konate), Laurent Olmedo (Commissaire Franco), Alka Balbir (Selma), Drimi Gouttebel (Zacharie)

