Mask Singer : Alizée derrière le Singe ? Les indices

Mask Singer saison 4 les indices sur le Singe – Le Singe devra-t-il se démasquer ce soir dans votre troisième soirée de « Mask Singer » ? Pas impossible puisque enquêteurs et téléspectateurs ont déjà découvert de qui il s’agit !







En effet, dès que le Singe a commencé à chanter, tout le monde a reconnu la voix de la chanteuse Alizée.







Mask Singer saison 4 : qui se cache derrière le Singe ?

Faisons le point sur tous les indices à disposition sur le Singe après le prime précédent.

Indice n°1 : « J’ai joué devant 75 millions de personnes »

Indice n°2 (en commun avec la Mariée) : « Nous avons été couronnés d’or »

Nouvel indice : « j’ai cumulé pas mal de titres »

Récap de ce que le Singe a déclaré sur le 2ème prime :

– « Avec le recul, je me dis que j’aurai pu choisir le costume d’un dinosaure »

– « C’est vrai que quand je regarde mon parcours, je me dis que j’étais parmi les premières »

– « J’étais aux balbutiements de ce qui allait devenir un truc énorme »

– « A l’époque comme maintenant c’est toujours flatteur d’avoir des vidéos vues plusieurs centaines de fois »,

– « Qui aurait pu croire que le petit singe se retrouverait au même endroit que Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Vincent Cassel »

Indices visuels : un cirque, des animaux de la ferme, un cerceau, un piano, des cigarettes russes, des graines de chia, des bonbons et une perruque blonde

Propositions des enquêteurs : Alizée



La dernière prestation du Singe sur « Proud Mary » de Creedence Clearwater Revival

Ces indices vous aident t-ils ? Pensez-vous qu’Alizée est bien sous le masque du Singe ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 6 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

