Plus belle la vie spoiler : Emma va-t-elle déraper ? (vidéo PBLV épisode n°4615)

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Emma va-t-elle réussir à tourner la page de son histoire avec Baptiste la semaine prochaine dans votre série marseillaise Plus belle la vie ? A priori la réponse est non ! Dans l’épisode de lundi prochain, Emma a un comportement bizarre et Gabriel s’inquiète…







En effet, Emma débarque chez Gabriel et Thomas pour récupérer Mathis. Mais finalement elle demande à Gabriel de le garder plus longtemps.

Plus belle la vie spoiler Gabriel inquiet pour Emma

Gabriel lui demande pourquoi ce revirement et Emma lui répond qu’elle a décidé de « faire rêver Baptiste ». Gabriel ne comprend pas trop où elle veut en venir mais il commence à s’inquiéter. Gabriel demande à Emma de ne pas faire de bêtise et la laisse repartir sans son fils…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4615 du 12 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

