Mask Singer : quelle star est sous le Chevalier ? Tous les indices, on sait qui c’est !

5 ( 4 )

Mask Singer saison 4 qui se cache sous le costume du Chevalier ? Les indices – C’est un 5ème prime de « Mask Singer » qui vous attend ce soir sur TF1. Mais qui peut bien se cacher sous le masque du Chevalier ?







Si comme les enquêteurs, Chantal Ladesou, Kev Adams, Jeff Panacloc et Vitaa, vous êtes perdus, chez Stars Actu on croit savoir qui c’est ! Et on fait le point avec vous sur l’ensemble des indices.







Mask Singer saison 4 : quelle star est sous le masque du Chevalier ?

En effet, selon nous, c’est Laurent Maistret, gagnant de « Koh-Lanta » et de « Danse avec les Stars », qui est sous le costume du Chevalier. D’où l’indice sur les podiums puisqu’il est mannequin de profession, celui de « allumer le feu » en référence à Koh-Lanta, la tournée pour celle qu’il a fait avec la troupe de « Danse avec les Stars », ou encore la tarte pour sa participation au « Meilleur pâtissier ». Et il a été aux côtés de Laury Thilleman dans « Le plein de sensations ».

Mais allons voir du côté des indices donnés au fil des primes :



Récap de ce que le Chevalier a déclaré sur le 2ème prime :

– « Vous devez être très honoré de me recevoir »

– « Me retrouver sur scène, devant un public en folie, ça va me rappeler des souvenirs »

– « Le chevalier en tournée, c’était quelque chose ! Les Zéniths, les grandes salles, les grandes villes, on en a bien profité. Je dis on car je n’étais pas seul »

– « J’ai eu la chance d’être sur scène avec des artistes mythiques »

– « Il y a un doc sur moi »

– « J’espère bien allumer le feu »

Récap de ce que le Chevalier a déclaré sur le 3ème prime :

– « Oui je sais c’est mal pour un chevalier costaud qui a toujours fait attention à sa ligne. Alors pourquoi un burger ? C’est vrai que vous m’avez vu pas mal de fois dans des quizz. Et il y a des petits malins qui diront que c’est à cause des pains, c’est pas idiot ! »

– « Je suis le chevalier de la tarte ronde »

– « Je ne voudrai pas payer un excédent de bagages lors de mes prochains voyages vers les podiums »

– « Le Chevalier ne dit jamais non à une nouvelle aventure. Quitte à se prendre des coups ! Mais c’est pas grave, j’en ai vu d’autres. »

Indices du 4ème prime : des enfants avaient face à eux une photo de la célébrité qui est sous le masque. Ils ont décrit le Chevalier comme quelqu’un de sportif, les cheveux noirs, avec « une tête de surfer ». Il a avoué que petit, il rêvait de voyager. Il mesure environ 1m83. Indice jouet : un avion

Indices visuels : il trébuche et semble maladroit, des gants, un tablier avec des muscles, de la moutarde, le drapeau Thaïlandais, Laury Thilleman

Propositions des enquêteurs : Bixente Lizarazu, Juan Arbelaez, Philippe Candeloro, Florent Peyre, Kamel Ouali

La dernière prestation du Chevalier sur « Take on me » de A-HA

Ces indices vous aident t-ils ? Laurent Maistret est-il sous le costume du Chevalier ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 20 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

